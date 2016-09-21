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Sabri Sarıoğlu antrenmanda rövaşata golü attı; sosyal medya sallandı

Galatasaray'ın emektar futbolcusu Sabri Sarıoğlu antrenmanda rövaşata ile şov yaptı akıllara Eren Derdiyok geldi.

Sabri Sarıoğlu antrenmanda rövaşata golü attı; sosyal medya sallandı
Eren Derdiyok'un rövaşatası sosyal medyayı salladı - Foto Galeri

21 Eylül 2016 16:36
Sabri Sarıoğlu rövaşata golü izle - Tıkla İzle

Galatasaray taraftarının 'Sabri Reis' diye hitap edip sevdiği isimlerden olan tecrübeli futbolcusu Sabri Sarıoğlu, bugün yapılan antrenmanda muhteşem bir rövaşata golüne imza attı.

Sabri Sarıoğlu'nun bu rövaşata golü akıllara hafta sonu Eren Derdiyok'un gündem olan rövaşatasını getirdi.

Sabri'nin golünü Galatasaray resmi Twitter hesabından paylaştı ve şunları yazdı;

''Röveşata golleri devam ediyor! Bu kez Sabri Sarıoğlu bugünkü antrenmanda şık bir röveşata golüne imza attı.''

Twitter'dan paylaşılan bu süper gol binlerce beğeni ve retweet aldı; twitterda tt listesine girdi.

 

Rıdvan Turşak

Etiketler: Eren Derdiyok, galatasaray, rövaşata golü, Sabri Sarıoğlu


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