Galatasaray taraftarının 'Sabri Reis' diye hitap edip sevdiği isimlerden olan tecrübeli futbolcusu Sabri Sarıoğlu, bugün yapılan antrenmanda muhteşem bir rövaşata golüne imza attı.

Sabri Sarıoğlu'nun bu rövaşata golü akıllara hafta sonu Eren Derdiyok'un gündem olan rövaşatasını getirdi.

Sabri'nin golünü Galatasaray resmi Twitter hesabından paylaştı ve şunları yazdı;

''Röveşata golleri devam ediyor! Bu kez Sabri Sarıoğlu bugünkü antrenmanda şık bir röveşata golüne imza attı.''

Twitter'dan paylaşılan bu süper gol binlerce beğeni ve retweet aldı; twitterda tt listesine girdi.

Rıdvan Turşak