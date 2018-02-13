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Sabriye Şengül, maratona katılacak

Sabriye Şengül, Trabzon'da Şehit Eren Bülbül anısına düzenlenecek yarı maratona katılacağını resmi hesabından takipçileri ile paylaştı.

Sabriye Şengül, maratona katılacak

13 Şubat 2018 11:52
Sabriye Şengül, maratona katılacak - Tıkla İzle

Sabriye Şengül, Trabzon'da Şehit Eren Bülbül anısına düzenlenecek yarı maratona katılacağını bir videoyla duyurdu. 

Survivor'un en iz bırakan yarışmacısı Sabriye Şengül, Trabzon'da katılacağı maratonu takipçilerine duyurdu. Dünya şampiyonu Sabriye Şengül, Trabzon'da şehit düşen Eren Bülbül'ün anısına koşulacak koşuya herkesi davet etti.

Survivor'dan sonrada adından sürekli söz ettiren ve gündemden düşmeyen Şengül'ün resmi sayfasında paylaştığı, bu zamanlarda çok önemli mücadeleler gerçekleştireceği maçlarına hazırlık videoları da büyük ilgi görüyor.

SABRİYE ŞENGÜL KİMDİR?

 Sabriye Şengül, 1988 yılında Trabzon'da dünyaya geldi.Şengül, Türkiye'nin yetiştirdiği en iyi boksör ve kick boksçular arasında yer alıyor. Üç Türkiye şampiyonluğu bulunan Şengül, ayrıca K1 Dünya Karması Şampiyonluğu unvanına da sahip.

23 Nisan 2016'da İstanbul'da WKU Dünya Şampiyonluğu için kemer maçına çıkan Şengül, Belçikalı Rakibi Vanessa De Waelle’yi yenerek dünya şampiyonu oldu.

Şeyda ÖKSÜZ

 

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