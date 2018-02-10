Diğer
Kategoriler

Sabriye Şengül sağlık kontrolünden geçti

Türkiye’nin ve Trabzon’un gururu Dünya Kickboks Şampiyonu Sabriye Şengül, sağlık kontrolünden geçti.

Sabriye Şengül sağlık kontrolünden geçti

10 Şubat 2018 11:20

Dünya ve Türkiye Kickboks Şampiyonu Sabriye Şengül, 6 Nisan’da Macaristan’da düzenlenecek Dünyanın en prestijli kickboks organizasyonu Bellator’da, 14 Nisan’da da İstanbul’da ringe çıkacak olan Şengül, zorlu müsabakalar öncesi Medical Park Karadeniz Hastanesi’nde sağlık taramasından geçti.

Önce kan değerlerine bakılan Şengül, ardından göz, kardiyoloji, kulak-burun-boğaz, ortopedi muayenelerinden geçti. EKG ve Efor testinin ardından MR’ı çekilen Şengül, sağlık kontrollerinde hekimlerden tam not aldı. 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç