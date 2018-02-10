Sabriye Şengül sağlık kontrolünden geçti

Dünya ve Türkiye Kickboks Şampiyonu Sabriye Şengül, 6 Nisan’da Macaristan’da düzenlenecek Dünyanın en prestijli kickboks organizasyonu Bellator’da, 14 Nisan’da da İstanbul’da ringe çıkacak olan Şengül, zorlu müsabakalar öncesi Medical Park Karadeniz Hastanesi’nde sağlık taramasından geçti.

Önce kan değerlerine bakılan Şengül, ardından göz, kardiyoloji, kulak-burun-boğaz, ortopedi muayenelerinden geçti. EKG ve Efor testinin ardından MR’ı çekilen Şengül, sağlık kontrollerinde hekimlerden tam not aldı.