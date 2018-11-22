Saç bakımına doğal çözümler

Sağlıklı saçlara kavuşmak ve güzel görünmesini sağlamak için birçok yöntem kullanılıyor. Bu yöntemlerden bazıları ise saçları yıpratıp güçsüzleştiriyor. Saç ve saç derisi bakımında önerilerde bulunan Zigavus Marmara Bölge Sorumlusu Fatma Yeşilova, “Ne kadar dış görünüşümüze dikkat edersek edelim saçımız bakımlı olmadığı zaman kendimizi iyi hissetmiyoruz” dedi.



“Bitkilerin özü ile saç bakımımızı kolaylıkla yapabiliyoruz”

Bitkisel saç ürünlerinin faydaları saymakla bitmez diyen Zigavus Marmara Bölge Sorumlusu Fatma Yeşilova, ”Bitkisel saç ürünleri saça canlılık kazandırır, saçı güçlendirir, dökülmesini engeller ve parlaklık kazandırır. Bunlar parmakla sayılacak kadar az gözükse de aslında saymakla bitmez. Erkekler eskiden saçına değer vermiyordu şimdi onlarda çok önemsiyor. Bakımlı olmak ilk önce saçtan başlıyor. Ne kadar dış görünüşümüze dikkat edersek edelim saçımız bakımlı olmadığı zaman kendimizi bakımlı hissetmiyoruz. Bitkisel ürünler ise burada devreye giriyor. Güzel saç istiyorsanız, güzel cilt istiyorsanız doğal ve bitkisel ürün kullanmalısınız” dedi. Zigavus ürünlerinin de tamamen doğadan ve içerisinde hiçbir şekilde kimyasal madde olmaksızın saçı ve saç derisini onardığını, doğal bir görünüm verdiğini ve en önemlisi dökülmelere noktayı koyduğunu belirten Yeşilova, “Ananelerimizin, babaannelerimiz geleneklerine dönüyoruz. Doğadan, bitkilerin özü ile saç bakımımızı kolaylıkla yapabiliyoruz” dedi.





“Sabun saç derisini kurutuyor”

Kimyasal ürünlerin cilde zarar verdiğini her fırsatta belirten Yeşilova, “Saç için genelde iyi geldiğini zannederek kullanılan sabun ve benzeri içerikler doğru bilinen yanlıştır. Bunlar saç derisini kurutuyor, saçın dökülmesine sebebiyet veriyor” dedi. Sarımsağın saça olan faydalarına da vurgu yapan Yeşilova, “Sarımsak gelenekseldir 5 bin yıldır zaten ananelerimiz, babaannelerimiz hatta dedelerimiz bile kullanıyormuş. Ananelerimiz, babaannelerimiz saçları için kullanırken dedelerimiz ise sakalları için kullanırmış. Saçkıran olan insanlarda saç derisini iğneleyip kan akışını sağlayıp tuzlayarak sarımsak basarlarmış ki saç yeniden çıksın gürleşsin diye. Şimdi artık teknoloji gelişti ve bunlara gerek kalmadı. Bitkisel ürünler ile her şeye çare var diyoruz. Bayanların önem verdiği bir diğer konu ise gebelik döneminde saç boyatma konusu. Bitkisel saç boyalarının en büyük farkı gebelerde rahatlıkla kullanabilir. Tüm laboratuvar sonuçları da gösteriyor ki cilde asla zarar vermiyor” diyerek cümlelerini tamamladı.

DUHA ŞEKEROĞLU - MEHMET BAL

