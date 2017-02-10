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Saç dökülmesini botoks ile durdurun!

Dr.Emrah Çinik, saç ödkülmesinin botoks ile durdurulabileceğini belirtti.

Saç dökülmesini botoks ile durdurun!

10 Şubat 2017 11:41

Saç dökülmesi günümüzde hem erkekler için hem de kadınlar için önemli bir sağlık sorunu haline geldiğini dile getiren Dr.Emrah Çinik, “Bunun bir çok sebebi mevcuttur saç dökülmesinin, kadınlarda ve erkeklerde ayrı ayrı sebepleri vardır. Kadınlarda daha çok hormonal problemler, kansızlık, vitamin eksikliği, strese bağlı durumlar ön planlarken, erkeklerde daha çok erkeklik hormonu testesteronun etkisiyle dökülme olur ve buna erkek tipi dökülme denir. Botoks daha kozmetik estetik alanında kullandığımız bir tedavi yöntemidir, özellikle yüz bölgesi için yaşa bağlı kırışıklıklarda tercih edilen yöntemdir, bununla birlikte tıpta onlarca tedavi için kullanılmaktadır, terleme tedavileri el ve ayak gerilemesi, yüz felci, ve bunun gibi onlarcası saç dökülmesine ise özellikle erkekler için kullanılmaktadır” dedi.

Botoksun ilk etki mekanizmasının saçlı derideki kan damarları için olduğunu kan damarlarının yapısındaki kasları gevşeterek saçlı derinin kanlanmasını arttırdığını, bununla beraber oksijenlenme ve saçların beslenmesi daha arttığına dikkat çeken Dr.Emrah Çinik açıklamasını şöyle sürdürdü; “İkinci etki mekanizması ise saçlı deride bulunan dihidrotestesteron(DHT) üzerinedir. DHT testesterondan 5alfa redüktaz enzimiyle oluşmaktadır, ve saç dökülmesine en önemli etkendir, işte botoks uygulandığı zaman saçlı deride oksijenlenme artmaktadır, oksijenlenme artınca DHT miktarı azalmaktadır, çünkü oksijen miktarı az olunca DHT artmaktadır, botoks oksijeni arttırır, oksijen artınca DHT azalır ve böylece saç dökülmesi azalmaktadır. Saç botoksu senede iki kez uygulanabilir, ve PRP ve kemoterapi ile kombine edilince yüz güldüğünü sonuçlar elde edilir.” 

Etiketler: botoks, Saç dökülmesi


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