Saç kaybının genetik, hormonsal değişiklikler ve yaşlılık nedeniyle oluştuğunu anlatan Sezgin, saç kaybının hem kadınlarda hem de erkeklerde fiziksel sorunları yanı sıra buna bağlı olarak psikolojik sorunlara da sebep olduğunu anlattı. Saç ekimi uygulaması hakkında bilgi veren Op. Dr. Sezgin, uygulamanın kimlere yapılabileceğini ise; “Saç ekimi özetle; kafanın arka kısmında bulunan dökülmeyen saç köklerinin alınarak, alın ve tepe bölgesindeki saçsız alanlara nakledilmesi işlemidir” diye anlattı.

SAÇ EKİMİ NASIL YAPILIYOR

Saç ekiminin nasıl yapıldığını ise Dr. Sezgin, “Saç ekim operasyonu lokal anestezi altında yapılmaktadır. İşlem 9 ila 10 saat kadar sürer. İşlem bitiminde hasta evine dönmektedir. Kişi iş ve sosyal çevresinde bu işlemin bilinmesini istemiyorsa yaklaşık 15 günlük bir zamana ihtiyaç vardır. Eğer bu tür bir endişesi yoksa 4 gün içinde günlük hayatına dönebilir” diyerek açıkladı.

Hastanın saç ekimi sonrası 4’üncü günden itibaren iki kez başını yıkayarak bu kabuklanmayı giderdiğini anlatan Dr.Sezgin “7-10 gün içinde kabuklar tamamen dökülür ve ekim alanı iyileşir. Bu kabuklarla beraber ekim yapılan saçlar da dökülür. Böylece 15 gün ila 1 ay içinde hasta ekim öncesi görünümüne döner. Yeni saçlar 3 ila 4 ay sonra yavaş yavaş çıkmaya başlar. Hastada değişim en çok 5 ve 6’ncı aylarda görülür. Tüm ekimin sonucu 1 yılda alınmış olur” şeklinde konuştu.

NASIL DOĞAL GÖRÜNÜYOR

Ekilen saçların doğal görünümünün, tamamen tekniğe bağlı olduğuna dikkat çeken Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Sezgin, “Ekim esnasında kullanılan greftlerin büyüklüğü ve yönleri sonucu belirler. Ekilen saçlar saçın doğal çıkış şekline uygun büyüklükte ve yönlerde yerleştirildiğinde ekim son derece doğal bir sonuç verir” diye konuştu.

Saç ekiminde uygulanan yeni teknikler hakkında da bilgi veren Sezgin, şunları kaydetti:

“FUE (follicular unit extraction) yöntemi halen en popüler yöntem olup, saçların verici bölgeden bu işlem için özel hazırlanmış 0,8-1 milimetrelik metal borular yardımıyla tek tek alınması işlemidir. Bu işlemde saçlı deride bir kesi ve dikiş yoktur. İyileşme ise çok hızlıdır.”

NELERE DİKKAT EDİLMELİ

Özel Ümit Hastanesi Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Sezgin saç ekimi yaptırmaya karar verenlerin nelere dikkat etmesi gerektiğini ise şöyle açıkladı:

“Saç ekiminde elde edilecek sonuçlar tekniğin deneyimli bir ekip tarafından kullanılması, cerrahi kurallara titizlikle bağlılık, olgu seçiminde dikkatli davranılması, olguların ekim öncesi çok iyi bilgilendirilmesi ve beklentilerin gerçekçi olmasının sağlanması, kelliğin derecesi, mevcut saçların durumu ve kalitesi ile yakından ilgilidir. Ensenin üzerindeki bölgeden alınan kıl kökü sayısı kişinin bu bölgedeki saçlarının sıklığına bağlı olarak bin 500 ila 3 bin 500 arasında değişiklik gösterir. Verici bölgedeki saçların sıklığı önemli bir faktör olmakla birlikte daha önemli bir faktör kişinin ön kısmındaki açıklığının derecesidir. Açık alanı az olan kişilerde bu kıl kökleri daha sık yerleştirilebilmekte ve daha başarılı sonuçlar alınabilmektedir.”

Mustafa Yıldırım