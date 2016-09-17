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Saç ekimi öncesi tavsiyelere dikkat

Saç ekiminden önce iyileşme sürecine ihtiyaç olduğundan çalışanların 7-10 gün kadar izin alması gerektiğini belirten Saç Ekimi Koordinatörü Engin Sönmez, “Operasyon uygulanmadan en az bir hafta önce kan sulandırıcı ilaç kullanımını bırakmanız gerekir. Ayrıca depresyon ilaçlarını, ağrı kesicileri, E ve B vitamin ilaçlarını, gıda takviyelerini, bitkisel ilaçları ve multi vitaminleri de bırakmalısınız” dedi.

Saç ekimi öncesi tavsiyelere dikkat

17 Eylül 2016 10:14

Hairestetik Turkey Saç Ekimi Merkezi Genel Saç Ekimi Koordinatörü Engin Sönmez, “Saç destekleyici ürünlerin kullanımı da bırakılmalıdır. Alkol kullanımını 3 gün önceden kesmelisiniz. Devamlı kullanılan ilaçlar hakkında doktora bilgi verilmelidir. Operasyona giderken saçlarınızı kısa kestirmenize gerek yok. Kıyafetlerinizi rahat olanlardan seçin ve kahvaltınızı yapın. Operasyondan sonra kullanmak için ayarlanabilir bir şapka alınız. Saçların tepesine işlem yapılacaksa teması önlemek için seyahat yastığı alınmalıdır” diye konuştu.

Sönmez, saç ekiminde kullanılan FUE tekniğinin toplam 4 aşamadan oluştuğunu belirterek, “1. aşama operasyona hazırlık bölümüdür. Bu süreç yaklaşık olarak bir saat sürmektedir. Hastaların fotoğraflarının çekimi, saç ekimi yapılacak bölgenin belirlenmesi, saçların 1 mm’den daha kısa şekilde tıraş edilmesi ve saç köklerinin alınacağı alanın lokal anestezi kullanılarak uyuşturulması gibi faaliyetleri içermektedir. İkinci aşama; bu aşama belirlenen donör sahadan saç köklerinin alınmasını içermektedir. Bu süreç, yaklaşık olarak 3 saat sürmektedir. Uyuşturulmuş olan donör sahadan saçlarda seyrelti oluşturmadan belli aralıklarla saç kökleri alınır. Mikro motor ya da manuel punch kullanılarak 0,7 ya da 0,8 mm’lik uçlar yardımıyla saç köklerinin alımı gerçekleştirilir. Alınan saç kökleri toplanarak, +4 ile +10 C ısıda özel bir solüsyonun içinde bekletilir. 3. aşama; bu aşama kanalların açılma bölümüdür. Saç ekimi yapılacak alanın uyuşturulmasıyla saç köklerinin kalınlığına ve derinliğine göre hazırlanan özel kanal açıcılar kullanılarak yapılmaktadır. Bu aşama, yani kanalların açılması, saç ekiminin en fazla önemsenmesi gereken bölümüdür. Eğer açılan kanallar, uygun açılarda ve yönlerde olursa, yapılan saç ekiminde doğal bir görünüm elde edilir. Aksi takdirde, bu doğallık sağlanamaz. 4. aşama; bu aşama, açılmış olan kanalların içine saç köklerinin yerleştirilmesi ve işlemin tamamlanması bölümüdür. Bu aşama da yaklaşık olarak 3 saat kadar sürmektedir. Buradan FUE tekniğiyle yapılan saç ekimi işleminin,yaklaşık olarak 6 ile 9 saat arasında sürdüğü anlaşılabilir. Bu aşamalar sırasında hastaya dinlenmesi, yemek yemesi gibi eylemler için 10-15 dakika molalar verilebilir. Operasyon tamamlandıktan sonra saç köklerinin alındığı alan bandajla kapatılır. Bu bandaj ertesi gün çıkarılır” ifadelerini kullandı.

Sönmez, “Operasyon bittikten sonra hafif bir ağrı olursa ağrı kesici ve enfeksiyon riskine karşılık antibiyotik kullanımı yapılır. Ekimi yapılan saç kökleri 7 gün içinde sağlam bir hale gelir. Bu süreçte temkinli yapılan saç yıkamalar ile kabuklanmalar temizlenir. Yıkama işlemi avuç içi ve parmaklarla yapılmalıdır. Kesinlikle tırnaklar kullanılmamalıdır. Yeni ekilen saç kökleri 2-3 hafta kadar uzama gösterir. Bundan sonra uzama durur ve saçlar dökülmeye başlar. Saçların bazen bir kısmı, bazen de hepsi dökülebilir. Buradaki olay aslında saçların kırılmasıdır. Saç kökleri yerinde durmaktadır. Saç kökleri birkaç hafta dinlendikten sonra yeniden uzamaya başlar. Ön bölgedeki saçlar 6-8 ay içinde, tepe tarafında olan saçlar ise 8-12 ay içinde uzayarak olması gerektiği hale gelir” şeklinde konuştu. 


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