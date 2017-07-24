Saç ekiminde kalem tekniği fark oluşturuyor

Saç ekiminde gelişen modern teknoloji ile son trend DHI saç ekim tekniği olduğunu ifade eden Hairestetik Turkey Saç Ekimi Merkezinden Saç Ekimi Koordinatörü Engin Sönmez, “Hairestetik Turkey'de uygulanan bu yöntem sayesinde, saçlı deriye cerrahi bir işlem uygulamaya gerek kalmaksızın, yeni saçlara sahip olabilmektesiniz. DHI Saç Ekimi; saçlı deriden alınan köklerin, dökülme ve açıklık yaşanan kısımlara nakledilmesi işlemidir. Özellikle kısa zamanda sonuç almak isteyen kişiler, bu yöntem sayesinde sağlıklı sonuçlar elde edebilirler.” dedi.

DHI yöntemini özellikle saçını kesmek istemeyen hastalarda sıkça kullanmakta olduklarını kaydeden Çinik, “DHI Choi (saç ekimi kalemi) iğne içine yerleştirilen greftin direkt ekimi ile gerçekleştirilir. Fakat daha geniş bir ekibe ihtiyaç duyulduğu ve kullanılan CHOİ kalemi gibi ekipmanların farklılığından dolayı FUE yöntemine göre daha pahalı bir yöntemdir. Saç ekiminin tarihçesi uzun yıllara dayansa da, yapılan AR-GE çalışmaları sonucunda yeni yöntemler geliştirilmiştir. İlk olarak uygulanan ağrılı ve iz bırakan FUT yöntemidir. Daha sonra gelişen yöntem, FUE biçimini almıştır. Son olarak uygulanan yöntem ise; DHI Saç Ekimi yöntemidir.” diye konuştu.

Saç Ekimi Koordinatörü Engin Sönmez, DHI saç ekiminin nasıl gerçekleştiği hususunda şöyle konuştu:

“Saç ekimi için başvuran hastalarımıza ilk olarak çeşitli tetkikler yapılarak, ekim yapılacak saçın kalitesi belirlenir. Bu tetkikler sırasında hastanın saç yoğunluğu, saçın hammaddesi keratinin kalitesi, saç diplerinin dayanıklılığı gibi saç ekimi konusunda oldukça önemli etkenler araştırılır. Çıkan sonuçlara bakılarak, saçlı deriden alınacak kök sayısı ve ön saç çizgisi belirlenir. Saç dökülmesi yaşanan bölgeler lokal ve genel olarak iki grupta incelenir. Açıklık kafanın üst kısmının tamamını kapsıyorsa, bu durumda 4000 ila 7000 saç kökü donör bölgeden (ense yukarısı ve iki kulak arasında kalan bölge) çıkarılır. Köklerin çıkarılma işlemi oldukça önemlidir. Çıkan kökün sağlıklı olması için, açıklık bulunan bölgeye nakledilene kadar zarar görmeyecek koşullarda saklanması gerekir. Yani yoğun ışık altında kalmamalı ve uygun sıcaklıklarda muhafaza edilmelidir. Bu işlem alelade bir klinikte yaptırılmamalıdır. Her ne kadar neşter kullanılmadan yapılan bir işlem olsa da, olası enfeksiyon kapılma ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır”

Saç Ekimi Koordinatörü Engin Sönmez, DHI saç ekiminin diğer yöntemlerden farkını da şöyle açıkladı:

“DHI Saç Ekimi yönteminde neşter kullanılmaz. İşlem, saçlı deride delikler açılmadan sancısız olarak gerçekleştirilir. Diğer yöntemlerde saçlı deriden şeritler halinde deri parçaları çıkarılır ve yara izi kalma durumu vardır. DHI Saç Ekimi sırasında ve sonrasında ekstra koruma gerekmez ve hızlı sonuçlar elde edilir. FUT yönteminde ise işlem öncesi ve sonrası hem antibiyotik hem de ağrı kesici ilaç kullanımı gerekmektedir. DHI öncesi kullanılan yöntemlerde uzun inceleme süreleri bulunmaktaydı. Saç kökü uzun süre dış ortamda kalmaktaydı ve bu durum hasar oluşmasına neden olmaktaydı. DHI saç ekimi yöntemi sayesinde tek tek çıkarılan kökler ilgili bölgeye hemen nakledilerek, hem zamandan hem de saç kalitesi bakımından kazanç sağlanmaktadır.

DHI saç ekimini avantajları nelerdir?

Küresel dünya hızlı yaşamı beraberinde getirmektedir. İnsanlar her alanda hızlı sonuçlar elde etmek istemektedirler. DHI Saç Ekimi işte burada devreye girmektedir. Geçmişte kullanılan yöntemlerde saçların gelişme, büyüme evresi daha geç gerçekleşmekteydi. Bu yöntem ile saç kökü büyümeye hazır olarak yeni bölgeye nakledilmektedir. Saç ekimi sırasında sadece saç kökleri değil, saç gelişiminde gerekli olan yağ bezeleri ve kökün korunmasını sağlayan dış zar olarak adlandırılan kısımlar da saçlı deriden tahliye edilir. DHI Saç Ekimi sırasında bu işlemler oldukça hızlı gelişir”