Saç kaybını bitirecek yöntem dünyada ilk kez Türkiye’de uygulanıyor

Saç hastalıklarının neler olduğu, görülme sıklığı, ve tedavileri hakkında açıklamalarda bulunan Türkiye Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Metin Oğuz, saç hastalıklarında en çok saç dökülmesi şikâyetlerinin olduğunu kaydetti. Dr. Oğuz, kadın ve erkeklerde farklı tip saç dökülmesi görüldüğünü söyleyerek, saç dökülmesinin erkeklerde daha çok genetik, kadınlarda ise çevresel faktörler ve beslenme temelli olduğunu belirtti. Saç hastalıklarında birçok tedavi yöntemi kullanıldığını ve en yeni yöntem olarak kullanılan sıcak lazer olarak da bilinen smooth mode ve PRP (tormbositten zengin plazma) yönteminin bir arada kullanımının oldukça iyi ve kesin sonuçlar verdiğini de ifade eden Dr. Oğuz, bu iki yöntemin dünyada ilk kez Türkiye’de birlikte kullanıldığının ve saç naklinden daha etkili olduğunun altını çizdi.

Beslenme stili saç ömrünü etkiliyor

Saç hastalıklarının tiplerini ve nedenlerini anlatan Türkiye Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Metin Oğuz, yanlış beslenme stilinin saç ömrünü kısalttığını söyledi. Dr. Oğuz, erkeklerde ve kadınlarda saç hastalıklarının farklı olduğunu da belirterek, “ Saç hastalıklarını genetik faktörler, hormonal faktörler, beslenme ve çevre faktörleri etkiliyor. Erkeklerde en çok gördüğümüz saç dökülmesi hormonlara ve genetik dökülmeye bağlı ‘androgenetik alaopesi’ dediğimiz erkek tipi saç dökülmesidir. Kadınlarda ise ‘telogen efluviyum’ dediğimiz, çevresel faktörlere ve beslenmeye bağlı saç dökülmesidir. Kadınlarda görülen bu tip saç hastalığı saç ömrünün kısalması ve saçların 6 yıl yerine 2 yıl yaşayıp hızlı bir şekilde dökülmesine neden oluyor. Nitekim saç hastalıklarının nedenleri farklı olduğu gibi tedavileri de farklıdır. Ayrıca kadınlarda da erkek tipi saç dökülmesine oldukça sık rastlıyoruz. Bunun sebebi ise şuanda ki sağlıksız beslenme stilimizdir. Glikozlu gıdaların çok tüketilmesi kadınlarda erkek tipi saç dökülmesini ön plana çıkardı” yorumlarında bulundu.

Dökülmenin tipine göre tedavi uygulanıyor

Saç tedavilerini dökülmenin tipine göre uyguladıklarını da belirten Dr. Oğuz, uyguladıkları tedavi yöntemlerini şöyle açıkladı: “ Kadınlardaki telogen tipi dökülmede daha çok destek tedavisi ve ağızdan saçları güçlendirecek tedaviler, sürme ilaçlar, gerekliyse mezoterapi ve PRP yapıyoruz. Erkek tipinde ise kanlanmayı ve canlanmayı arttıran sürme lokal ilaçlar var. Erkeklik hormonunun etkisini azaltan maddeler de kullanıyoruz. Bunların yanı sıra yeni tedavi yöntemi olarak PRP tekniğini kullanıyoruz. Çok daha yeni yöntem olarak ise lazer tedavisi uyguluyoruz. İki çeşit lazer tedavisi var. Biri soğuk lazer diğeri ise bizim kullandığımız sıcak lazer tedavisidir. Smooth mode da dediğimiz sıcak lazer tedavisi çok yeni bir yöntemdir. Birkaç aydır bu tekniği uyguluyoruz. Bunu PRP ile kombine ettiğimizde beklemediğimiz mükemmel sonuçlar elde ettik” dedi.

“Saç kaybını bitirecek bir tedavi yöntemi uyguluyoruz”

Lazer ve PRP tekniğini bir arada kullandıklarında elde edilen sonuçların beklenenin üzerinde olduğunu da kaydeden Dr. Oğuz, bu uygulama ile kıl ucundaki kök hücrelerin harekete geçirilerek, yeni dökülmüş ve beş yıl içinde dökülmüş saçların kurtarılabildiğini söyledi. Dr. Oğuz açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: “Smooth Mode lazer, deriyi 70-80 dereceye kadar saniyenin binde birinde ısıtıyor. Böylece oradaki kök hücreleri harekete geçiriyor. Kıl ucundaki kök hücreler harekete geçince kıllarda büyüme başlıyor. İnce kıllar kalınlaşıyor. Eğer renkli hücreler tamamen yok olmadıysa; beyaz kılların bir kısmı siyahlaşıyor. Bu uygulama ile yeni dökülmüş ve daha yok olmamış kıl köklerinin de yeniden çıktığını gördük. Özellikle 30 yaş altındaki gençler de yeni dökülmüş yani beş yıl içerisinde dökülmüş kılların yeniden çıktığını görüyoruz. Uyguladığımız bu yöntem saç naklinden daha güzel ve doğal. Yeni dökülmüş kılların yeniden kazanılmasını yaşadık ve bunu şuanda yaygın bir şekilde uyguluyoruz. Bu uygulama genç erkeklerde saç kaybını bitirecek bir tedavi yöntemidir. Ayrıca bu yöntemi kadınların erkek tipi saç dökülmesinde de kullanıyoruz.”

“Saç nakli tarihe karışıyor”

Saç naklinde 6 ayda sonuç alınırken, bu yöntem ile birkaç ay içerisinde sonuç alınabildiğini de belirten Dr. Oğuz, “ Smooth Mode ve PRP tedavilerinin birlikte kullanılması sinerjik bir etki yapıyor. Bu iki tedavi yöntemini bir arada kullandığımızda daha önce hiç görmediğimiz bir sonuç ile karşılaştık. Bu tedavi yöntemin belki de dünyada ilk kez biz uyguluyoruz. Nitekim saç naklinde 6 ayda sonuç alınırken, bu yöntem ile birkaç ay içerisinde sonuç alabiliyoruz. Bu tedavi özellikle 30 yaşın altında yapılırsa kılları kaybetmeyeceğiz, hatta dökülen saçları yediden kazanacağız. Dolayısıyla bu yöntem ile saç nakli tarihe karışıyor” dedi.

SEMA FİSON MEHMET BAL