Saç mezoterapisi ile dökülmeye son

Dr. Emrah Çinik, “Saç mezoterapisi somut sonuçlar elde edildiği için tüm dünyada birçok saç ekimi ve bakimi merkezinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Saç mezoterapisi kişiye özel belirlenen karışımların saçlı derinin dermis tabakasına özel yöntemlerle micro iğnelerle enjekte edilmesidir, işlem esnasında ağrı ve acı hissi yok denecek kadar azdır. Derinin orta tabakasında bulunan ve saç köklerimizi besleyen kılcal damar uçlarına ulaşan özel karışım ilaçlar (aminoasit, vitamin ve mineral karışımı )süratle etkisini gösterir” dedi.

“Saç mezoterapisi ile saç kalitenizi artırın”



Tedavinin amacının ilk olarak saç dökülmesini durdurmanın olduğunu ifade eden Dr. Çinik, “Diğer amaçları ise, var olan saçların daha gür, yoğun, kalın ve sağlıklı büyümesini sağlamak, yani kalitesini artırmak. Cilt altında uyumakta olan saç köklerini ve tüy haline gelmiş saç tellerinizi uyararak ve besleyerek canlanmasını sağlamak. Kısa süreli değişiklikler yerine uzun dönemde güçsüzleşmiş ve cansızlaşmış saçları yeniden sağlıklı bir hale gelmektedir. Bu yöntem birçok şampuan, sprey vs.. gibi yöntemlere göre daha az zahmetlidir ve somut, kalıcı sonuçlar sunmaktadır. Sonuçlar son derece hızlı ve etkilidir. Saç Mezoterapisi yöntemi bir yandan saç dökülmesini durdurmaya yardımcı olmakla beraber diğer yandan da var olan saçın kalitesini arttırmaktadır” diye konuştu.



Saç mezoterapisi haftada bir defa olmak üzere on hafta uygulandığını kaydeden Dr. Çinik, “Her uygulama sadece 10 dk sürer. Saçlarınız dökülüyor veya saçlarınız incelmiş durumdaysa, geç olmadan Medicana International hastanesine başvurun, uzman hekimlerimizle ücretsiz görüşme yapın. PRP Tedavisi ise, P.R.P(Platelet Rich Plazma) saç tedavisi son yıllarda tüm dünyada başarıyla uygulanmaktadır Saç dökülmesini durdurmada ve canlılığını kaybetmiş, zayıflamış saç köklerinin canlandırılmasına yardımcı olan bir uygulamadır” ifadelerini kullandı.



P.R.P. tedavisinin amacının ise, kafa derisinde bulunan ve ölmeye yüz tutan saç köklerini ve zayıflayan, tüy haline gelen saç tellerini canlandırarak saçların eski sağlığına kavuşmasına yardımcı olduğunu belirten Dr. Çinik, “Kendi kanınız(10cc) özel bir işlemden geçirilir. Akyuvarların ve trombositlerin ayrılması sonucunda elde edilen ve saç köklerini doğrudan uyarıcı büyüme faktör içeriği, son derece zengin kök hücreler saçsız veya seyrelmiş bölgeye micro iğnelerle enjekte edilir. PRP uygulaması ayda bir defa olmak üzere 4 seans uygulanır, her uygulama sadece 20 dk sürer” açıklamalarında bulundu.