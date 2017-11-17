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Saç uzatma için 21 etkili doğal tarif saç nasıl hızlı uzar?

Anlık bir kararla saçlarınızı kestirdiniz ve çok pişman mısınız? Asla üzülmeyin! Saç nasıl uzar? yaşayarak görmek için siz bildireceğimiz 21 etkili yöntemi deneyebilirsiniz.

Saç uzatma için 21 etkili doğal tarif saç nasıl hızlı uzar?

17 Kasım 2017 10:54

Postişler, kaynaklar ve diğer doğal olmayan yollar zamanla saçlarınızı yıpranıp dökülmesine yol açar. İşte size önereceğimiz Saçları uzatan kesin doğal çözümler;

Soğan suyu

Saç uzaması için soğan suyu kullanmak en eski ve etkili yöntemlerdendir. Soğan suyu sülfür bakımından zengindir bu da dokularda kolajen üretimini teşvik eder ve saçların uzamasında önemli rol oynar. Kırmızı soğan veya arpacık kullanın. Küçük parçalar halinde doğrayın. Blerdendan yahut rondodan geçip, süzün ve suyunu çıkarın. Blender yoksa soğanı rendeleyip süzgeçten geçirip de suyunu çıkarabilirsiniz. Şimdi dikkatle kafa derisi üzerine uygulayın ve 15 dakika tutun. Sonunda şampuan ile yıkayıp, durulayın.

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