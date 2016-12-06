Amasya’da MHP’den üç dönemdir il genel meclisi üyeliği yapan Sezai Cingöz, 15 yıldır uzattığı bıyıklarının bakımını 33 yıldır aynı yastığa baş koyduğu Şaziye ile birlikte yapıyor. Kocasının yıkadığı bıyıklarını fön çekip tarayan 53 yaşındaki Şaziye Cingöz, tarak, kurutma makinesi, sprey ve en önemlisi bıyıklara bağladıkları tokayı yanından hiç ayırmıyor.

Yaptıklarını duyanların olumlu ve olumsuz tepkilerine ise "Seve seve yapıyorum" sözleriyle cevap verdiğini belirten 4 çocuk annesi Cingöz, "Antalya’da 20 gün hastanede yattı. Bıyıklarını ördüm. Enfeksiyon riskinden bıyıklarını keseceklerdi. Asla kabul etmedik" dedi.

Gece yatarken toka takıyor

İlk zamanlarda bir metreyi geçen bıyıklarına gece yatarken toka taktığını anlatan 53 yaşındaki Sezai Cingöz, "Bazen bıyıklara kafasını koyuyor. Kafamı çekiyorum ama gelmeyince bağırıyorum. Çözüm bulduk. En sonunda bu tokayı bulduk. Bıyıkları kıvırıp tokayı takıyoruz. Sabah olunca çıkardıktan sonra yıkıyor, fön çekiyoruz" diye konuştu.

İlçelerine ve işlettiği akaryakıt istasyona gelip bıyıklarını görenlerin istekleri üzerine fotoğraf çektiren 6 torun sahibi Cingöz, bıyıklarını ömrünün sonuna kadar uzatacağını söyledi.

Murat Çelik A.



