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Saçlarını kanser hastalarına bağışladı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki bir kız çocuğu, kestirdiği saçlarını kanserle mücadele eden çocuklara peruk yapılması için bağışladı.

Saçlarını kanser hastalarına bağışladı

09 Ocak 2017 16:21
Saçlarını kanser hastalarına bağışladı - Tıkla İzle

Sandıklı’da Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 4. sınıf örencisi Raziye Erva Baştuğ, yaklaşık 4 yıldır uzattığı saçlarını kestirerek Kanser Savaşçıları Derneği’ne gönderdi. Dernek tarafından başlatılan kampanya ile kanser tanısı konulmuş ve bu nedenle saçları dökülen kişilere ücretsiz ve doğal saçtan yapılan perukların yapılması amacıyla saç bağışlarının kabul edildiğini duyan Baştuğ, annesi Elif Baştuğ ile bir kuaföre gelerek saçlarını kestirdi. Küçük yüreği ile dev gibi bir bağış yapan minik Baştuğ’un bu örnek davranışı çevresinden büyük takdir topladı. Küçük Baştuğ yaptığı bağışın ardından, “Saçları olmayan, saçları dökülen arkadaşlarıma peruk yapılsın, onlar mutlu olsun diye saçlarımı kestirdim. Göndereceğim saçlarımı 3 yıldır kestirmiyordum. İnternette gördüm anneme söyledim ve bu kampanya için kestirdik. Kesilen saçlar özel bir işlemle örgü yapıldı” diye konuştu.

Anne Elif Baştuğ ise minik kızının saçlarını kestirerek yaptığı bağışla ilgili şunları söyledi:

“Kızım bu kampanyayı internette görmüş ve bana ‘anne bende gönderebilir miyim?’ dedi. Araştırdık, Kanser Savaşçıları Derneği ile görüştük. Kızımın saçlarını kestirdik ve kargo ile göndereceğiz. Orada peruk yapılıp bir çocuğa ya da bir yetişkine hediye edilecek.”

Baştuğ’un kesilen saçlarının özel bir işlemin ardından örgü yapıldığı ve daha sonra Kanser Savaşçıları Derneği’ne iletilmek üzere kargoya verildiği öğrenildi.

(Ali Bayar / İHA)

Etiketler: Afyonkarahisar, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, sandıklı


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