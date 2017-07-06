Sadaka kutusu ve televizyonu böyle çaldı

Olay, Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi’nde saat 05:00 sıralarında bir lokantada gerçekleşti. İddiaya göre, süpheli bir şahıs lokanta önünde bir süre gezindikten sonra cam kapıya yöneldi. Şüpheli, cam kapının üzerinde bulanan kilidi kırarak içeri girdi ve lokanta içerisinde dolaşmaya başladı. Lokantanın kasasından bozuk paraları alan şüpheli sadaka kutusunu boşalttı. Yaklaşık on dakika lokanta içerisinde bulanan şüpheli duvarda asılı olan televizyonu alarak kayıplara karıştı.

“Kasadaki bozuk paraları ve sadaka kutusundaki paraları aldı”

Lokantanın işletmecisi Resul Bal, “Sabah 05:00 civarı dükkanın ön camından kilidi zorlayarak içeri giriyor. İçeri de televizyon, kasadaki bozuk paraları ve sadaka kutusundaki paraları aldı. Geçerken dikkatini çekmiş galiba. Bir iki kolaçan ediyor etrafı. Gidiyor. Geliyor. Tekrardan dönüyor ve ön cama geliyor. Kilidi patlatıyor ve giriyor. Sadaka kutusunun içinde belirli bir bozuk para vardı. Kasanın içerisinde belirli bir bozuk para vardı. Onları almış. Televizyonu alıp çıkış yapmış” şeklinde konuştu.

“Çok rahat, şaşırdım açıkçası”

Şüphelinin dükkan içerisinde ki rahat hareketlerine şaşırdığını ifade eden Bal,“Tahmini olarak bir 20 dakika civarı içeride kalmış. Güvenlik kamerasından gördüğümüz kadarıyla. Çok rahat, şaşırdım açıkçası. İnsan yüzünü gizler. Eldivene kullanır. Polis arkadaşlar sabah gelip burada parmak izi aldılar. Büyük ihtimalle kendisinin kimliği belli olur. Şikayetçi olacağım. Bugün benim başıma geldi. Yarın başkasının başına gelecek” dedi.

Hırsızlık anı kamerada

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüpheli lokanta önünde bir süre etrafı kolaçan ediyor ve daha sonra dükkanın önünde bulunan cam kapıya yöneliyor. Kasa bölümüne geldiğinde kameralara tekrar yakalanan şüpheli kasadaki bozuk paraları boşaltıyor. Ardından sadaka kutusunda bulunan paraları da alarak dükkan içerisinde gezinmeye devam ediyor. Yaklaşık on dakika dükkanın içinde kalan şüpheli, koltuğunun altına koyduğu televizyonla dükkandan çıkarken hareketlerindeki rahatlık dikkat çekiyor.