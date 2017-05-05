Saddam Hüseyin'i sorgulayan CIA ajanından yakın tarihe ışık tutan itiraflar

Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'i sorgulayan CIA Ajanı John Nixon, o dönemde yaşadıklarını kaleme aldı. "Başkanı Sorgulamak Saddam Hüseyin'in Sorgusu" isimli kitap tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Nixon kitapta çağımızın en ünlü ve etkileyici liderlerinden birinin şaşırtıcı portresini sunuyor.

Irak'ın işgalinin ardından 2003 yılında yakalanarak yargılanan Saddam Hüseyin 1982 yılında Duceyil'de 148 Iraklı Şii'nin öldürülmesinden sorumlu tutuldu. Devrik lider 30 Aralık 2006'da asılarak idam edildi. Saddam Hüseyin'in yakalandıktan sonra CIA tarafından yapılan sorgusu ise kitaplaştırıldı. Yakalandığında Saddam Hüseyin'i teşhis etmekle ve sorgulamakla görevlendirilen eski CIA Ajanı John Nixon, liderle yaptığı konuşmaları kitabında aktardı. Saddam'ın idamının 10. yıl dönümünde, geçen Aralık ayında yayımlanan "Başkanı Sorgulamak Saddam Hüseyin'in Sorgusu" tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Berna Yılmazcan tarafından Türkçe’ye çevrilen kitap, Erdinç Akbaş’ın yayın yönetmenliğinde Angın Yayınları tarafından yayımlandı.

Saddam Hüseyin'i En İyi Tanıyan CIA Ajanı

Saddam Hüseyin 2003'te yakalandığında; ABD'nin Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), yakalanan kişinin gerçekten Irak'ın eski lideri olup olmadığına karar verecek ve onu sorgulayacak bir kişiye ihtiyaç duyuyordu. 1998 yılında CIA'e katıldığı günden ayrıldığı 2011 yılına kadar üst düzey liderlik analisti olarak görev yapan Nixon, lider profilleri konusunda uzmandı ve Saddam’ı uzun yıllardan beri izliyordu.

"Başarısız Olacaksınız Çünkü Irak'ı Tanımıyorsunuz"

John Nixon kitabında, Bush yönetiminin Saddam'ın devrilmesinin ardından neler yaşanabileceğine dair hiçbir fikri olmadığını ileri sürüyor. Yazar, Saddam'ın 2004 yazına doğru ülkede olayların başlayacağını aktardığını ve tarihin Saddam'ı haklı çıkardığını da ifade ediyor. Nixon, ayrıca Saddam'ın hızla ortadan kaldırılmasının neden olduğu boşluğa dikkat çekerek, güçlü bir hükümetin Bağdat'ta uygulanamamasının bölgedeki istikrarsızlıktan Suriye iç savaşına kadar uzanan karışıklığa neden olduğunu da söylüyor.

John Nixon'dan Çarpıcı İtiraflar

John Nixon kitabında, dönemin ABD Başkanı Bush’la yaptıkları bilgilendirme toplantılarını dürüstlükle anlatıyor ve modern dünyadaki en merkezi figürlerden birinin nasıl yanlış okunduğunu ortaya koyarak cesur bir anlatım sergiliyor.

Saddam'ın sorgusunda en önemli yeri tutan kitle imha silahları konusunda ise Nixon, “Beyaz Saray'ın sorguda bilmek istediği tek şey buydu!” diyor.

Kitapta dikkat çeken bir başka ayrıntı da Saddam'ın "Irak hükümetinin El Kaide bağlantıları var" iddiasını reddetmesi ve 11 Eylül saldırılarına hiçbir şekilde destek vermediğini söylemesi. Nixon'ın bu konudaki fikri ise Saddam’ın 11 Eylül saldırılarını Amerika ve Irak ilişkileri açısından yeni bir sayfa olarak gördüğü yönünde. Saddam'ın, ABD yönetiminin 2001'de meydana gelen saldırıdan sonra köktenciliğe karşı vereceği savaşta, Ortadoğu'da seküler bir yönetim olarak Irak'a daha fazla güveneceğini düşündüğünü de belirtiyor.

"Saddam'ı Bush'a Tercih Ederim"

Bush'u gerçeklikten kopuk biri olarak tanımlayan Nixon, danışmanlarının da Bush'un etrafında toplanıp kayıtsızca kafa sallamaktan başka bir şey yapmadığını belirtiyor. Hem Bush'un hem Saddam Hüseyin'in elini sıkmış nadir insanlardan biri olan Nixon, Bush'tansa Saddam'la vakit geçirmeyi tercih edeceğini söylüyor.

Nixon, Saddam Hüseyin'in infazı ile ilgili duyduğu rahatsızlığı da şöyle dile getiriyor: “İnfaz şekli midemi bulandırdı. İdam edileceğini bir şekilde tahmin ediyordum. Fakat Saddam’ı o şekilde asarak linç kültürünün parçası olduk.”