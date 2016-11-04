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Saddam Hüseyin’in torunu kaza geçirdi

Irak’ın devrik lideri Saddam Hüseyin’in torunu Mesut Uday Saddam Hüseyin, Muğla yakınlarında motosikletle kaza yaptı. Kazada omuzu kırılan torun Hüseyin tedaviye alındı.

Saddam Hüseyinin torunu kaza geçirdi

04 Kasım 2016 10:17

Saddam Hüseyin’in oğlu Uday Hüseyin ile Sevim Torun’un oğlu olan Mesut Uday Saddam Hüseyin, Muğla yakınlarında motosiklet kazası geçirdi. Motosikletin kontrolünü kaybederek şarampole yuvarlanan torun Saddam Hüseyin, kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemede torun Saddam Hüseyin’in omzunun kırıldığı tespit edildi. Torun Saddam tedaviye alındı.

TORUN SADDAM
Mesut Uday Saddam Hüseyin’in annesi Sevim Torun, 1982'de Iraklı bir Türkmen'le evli olan halasının Bağdat'taki oteline gitti ve burada düzenlenen güzellik yarışmasında kraliçe seçildi. Yarışmayı Saddam Hüseyin ve oğlu Uday da izledi. Burada tanışan Uday Hüseyin ve Sevim Torun evlendi. Çiftin evliliği 8 ay kadar sürdü ve Torun, eşinin işkence yaptığı gerekçesiyle 3 aylık hamileyken Türkiye'ye kaçtı. Sevim Torun, oğlu Mesut'u Türkiye'de dünyaya getirdi, Aralık 2010'da, İstanbul'da 52 yaşında öldü. 

Vural Efecik

Etiketler: Saddam Hüseyin’in torunu


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