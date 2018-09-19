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Sadece aracını satmak istemişti! Dolandırıcıların yeni yöntemi şoke etti

Sadece aracını satmak istemişti! Dolandırıcıların yeni yöntemi şoke etti
Sadece aracını satmak istemişti! Dolandırıcıların yeni yöntemi şoke etti

Adana'da mobilya imalatçısı Sait Erdem, alışveriş sitesinde satılığa çıkardığı araç yüzünden karşılıksız çekle dolandırıldı.

55 yaşındaki Sait Erdem, 2016 model aracını internetteki bir alışveriş sitesi üzerinden satılığa çıkardı. Erdem'in aracına Trabzon'dan Mustafa N. müşteri oldu. Mustafa N. aracın devri için arkadaşı İlker K.'yi Adana'ya gönderdi. 120 bin TL'yi peşin veren İlker K. 95 bin TL'lik Mustafa N.'ye ait çeki Sait Erdem'e verdi. Erdem, bankadan çeki sorguladığında sağlam olduğu söylendi. Bir ay sonrası için verilen çek karşılıksız çıkınca Erdem, dolandırıldığını anladı. 

Araştırdığında bu kişilerin yüzlerce kişiyi bu şekilde mağdur ettiğini belirten Erdem, “Bu şebeke 14 firma ve 14 banka ile çalışıyor. Bu adamlar bu işi yaparken arkasında bakanların, sanatçıların yetkililerin isimlerini kullanıyorlar. Biz devletimize, adaletimize, emniyetimize güveniyoruz. Lütfen bu adamların üzerine gidin. Lütfen bu araçlar piyasadan toplansın sahiplerine geri verilsin” diye konuştu. 

Aracını sattıktan sonra başka plakalarla 4. kez el değiştirdiğini ileri süren Erdem, “Benim gibi gariban insan takip edip bu adamın kabarık bir dosyasını ortaya çıkarabiliyorsa bizim savcılarımız da çıkarabilir” diyerek yetkililerden yardım istedi. 

Sait Erdem, aracı bulunursa mağazasına gelip çeyiz almak isteyen ilk çifte bir takım koltuk hediye edeceğini kaydetti.  

Elif Ayşenur Bay - Mustafa Yusuf Kantarlı
 

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