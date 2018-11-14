Sadece sırtı ağrıyordu karnında 5 kilo kitle çıktı

Sivas'ta yaşayan 26 yaşındaki Serap Bozkurt, sırt ağrısı ve kusma şikayetleriyle Numune Hastanesi'ne başvurdu. Kadının yapılan muayenesinde karnın 5 kilo ağırlığında 30 santimetre çapında kitle tespit edildi. Jinekolojik Onkoloji Cerrahi Uzmanı Dr. Mustafa Bağcı ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Levent Kandemir'in gerçekleştirdiği ameliyatla Bozkurt'un karnındaki 5 kilogram ağırlığında, 30 santimetre çapındaki kitle çıkarıldı.

"Hastamız çok şanslıydı"

Operasyonla ilgili bilgiler veren Op. Dr. Levent Kandemir, "Serap Hanım kadın doğum acil servisimize karın ağrısı şikayetiyle başvurdu. Hastamızın yapılan tetkiklerinde karnında kocaman bir kitle tespit ettik. Hastamızı acil ameliyata hazırladık. Ameliyata aldığımızda 5 kilo civarında, 30 santimetre boyutlarında tüm karnını dolduran büyük bir kitle vardı. Kitlenin sol yumurtalığından köken aldığını tespit ettik. Kitleyi çıkardık ve frozen dediğimiz patoloji çalıştırdık. Sonuç iyi huylu çıktığı için kitleyi alarak ameliyatımızı bitirdik. Hastamız çok şanslıydı. Erken geldiği için hemen acil ameliyata alındı. Başarıyla şifaya kavuştu" dedi.

Sadece sırtı ağrıyordu

Hasta Serap Bozkurt ise karnındaki kitleden bilgisi olmadığını ifade ederek, "Acil servise sırt ağrısı ve aşırı kusma şikayetiyle geldim. Yapılan tetkiklerle sırt ağrısı olmadığı, karnımda büyük bir kitle olduğu tespit edildi. Doktorlarımız bu kitleyi ameliyatla çıkardılar. Allah'a şükür şu an durumum çok iyi. Doktorlarımıza, personelimize çok teşekkür ederim. Benimle gayet iyi ilgilendiler, çok iyi davrandılar" diye konuştu.

Uğur Yiğit

