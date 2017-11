“Sadeliğin” başarı öyküsü; Apple ve Ken Segall

6 Kasım’da gerçekleşen gelenekselleşmiş Marka İkonları Yürüyüşü ile açılış yapan Brand Week Istanbul, üçüncü gününe Legends of Creativity ile devam ediyor. “Legends of Creativity” gününde “Think Different” kampanyasını Apple’a hediye eden ve bu yüzden efsanevi kreatif direktörü olarak adlandırılan Ken Segall “Sadeliğin Gücü” başlığı altında Zorlu Center PSM’de katılımcılarla buluştu.

“Başarı için sadelik her şeyin anahtarıdır”

Konuşma sonrasında Apple’i başarıya ulaştıran sadelik kavramı üzerine konuşan ve bu konuda bütün sektörlere “Sadelik dünyadaki her şeyin anahtarı” diyerek tavsiyelerde bulunan Segall, “Sade olmak sadece teknolojide değil, dünyadaki her kuruluşta geçerli olmalı. Çünkü sadelik birçok şey olabilir. Eğer ürününüz sade olamıyorsa ki bazı ürünler doğaları gereği gerçekten karışık olabiliyor, kuruluşunuz sade olabilir. Bu süreçte, sadeleştirebilecek birçok şey var, bu yüzden bir sadelik merceğinden bahsediyorum. Önünüzdeki sadelik merceğinden bakmayı başarabilirseniz, eminim ki her şeyi sadeleştirmek için bir yol bulacaksınız” dedi.

“İmkanlarla dolu bir dünya var önümüzde”

Gençlere ve girişimlere önemli olan şeyin düşündüklerini hayata geçirmek olduğunu vurgulayan Segall, “Çok sık seyahat ediyorum ve mutlulukla belirtmeliyim ki dünyanın her yerinde insanlar birbirine benziyor. Bu şaşırtıcı ve aslında tatmin edici. Gittiğim her yerde genç, enerjik ve yenilikçi insanlar var ve internet bu işi çok daha kolaylaştırıyor. Dünya üzerindeki herkesin harika bir fikri olabilir. Önemli olan bu fikri hayata geçirmek. Şu anda telefonlarımızda kullandığımız uygulamaların nerelerden geldiklerini bilmiyorum. Artık önemi de yok. Sadece eklemeye devam edin diyorum. İmkanlarla dolu bir dünya var. Milyonlarca insan hayatlarını kolaylaştıracak ya da daha eğlenceli hale getirecek herhangi bir fikri benimsemeye hevesli” şeklinde konuştu.

“Jobs’dan sonra Apple hakkında konuşmak enteresan”

Steve Jobs’tan sonra Apple ile ilgili yeni kadronun nasıl ilerleyeceği konusunda fikirlerini ve değerlendirmelerini de dile getiren Segall, “Steve Jobs’dan sonra Apple hakkında konuşmak her zaman enteresan. Vefatından tam üç ay sonra insanlar Apple aynı değil demeye başladı. Bir değişimin o kadar hızlı fark edilmesi mümkün değil! İnsanların kafasına Steve gitti o zaman her şey tamamen değişik olacak gibi bir fikir yerleşmiş. Artık beş –altı sene geçti. Değerleri hala duruyor fakat herkesin bakış açısı farklıdır. Steve benzersizdi, asla yeri doldurulamaz ve Apple onsuz asla aynı olmaz; fakat Apple’ı Apple yapan değerleri benimsemeye devam ederlerse hala iyi veya harika olmaya devam edebilirler. Bugün baktığımda Apple’da yanlış giden birkaç şey görüyorum ama Steve Jobs başlarındayken de görüyordum. Steve mükemmel değildi, onlar da hata yapabilirler. Asıl olay hataları nasıl toparlayacakları. Ama şu anki ürünlerin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Apple, şu anda Steve’in olduğu döneme kıyasla daha çok bir kitle pazarlama şirketi. Apple’ın yeni pazarlara uyum sağlamak adına doğru yolda bir değişim gösterdiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Son olarak da Brand Week İstanbul için “Bu tür organizasyonlar sayesinde harika insanlarla tanışıyorsunuz” diyerek “Böyle organizasyonlara geldiğimde çok etkilendiğimi söylemeliyim ama özellikle bu organizasyon çok büyük, harika fikirleri olan harika insanlarla tanışıyorsunuz ve belirttiğim gibi İstanbul’un ne kadar üretici olduğunu görmek çok tatmin edici. Burada olmaktan çok zevk alıyorum. Sadece bir günüm var fakat gittiğim en iyi organizasyonlardan biri” sözlerini sonlandırdı.

ŞEYDA CEYLAN GÖRGENÇ