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Sadettin Saran: 'Fenerbahçe Başkanlığına adayım'

Fenerbahçe'den ihraç edilen ve açtığı davayı kazanan İş adamı Sadettin Saran, "Aziz Yıldırım, davadan aklandıktan sonra başkanlığı bırakacağını söyledi. Ben de tekrardan başkanlığa aday olacağım" dedi.

Sadettin Saran: Fenerbahçe Başkanlığına adayım

10 Ekim 2016 14:42

Levent'te bulunan Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Genel Merkezi'nin açılışan katılan iş adamı Sadettin Saran, önemli açıklamalarda bulundu. Açılış töreninde konuşan TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir, sporcu ve gazetecilerin dostu olan Sadettin Saran’a yapmış olduğu hizmetten dolayı teşekkür ederek, "Derneğim adına TSYD bundan sonra Sadettin Saran ile birlikte anılacaktır" dedi.

Saran: "Ali Koç aday olmazsa başkanlığa adayım"
Fenerbahçe'ye geri dönüş için açtığı davayı kazandığını ve yakında resmileşeceğini belirten Saran, "Sayın Aziz Yıldırım davadan aklanınca bırakacağını söyledi. Ben de her zaman söylediğim gibi adayım inşallah. Sağlığımızda bir sıkıntı olmazsa kongrede adayım. Aziz Bey, Ali Koç'u destekleyeceğini söyledi. Ali Koç aday olacaksa bu yönetimin devamı olarak illaki aday olmak için aday olmayız. Ali Koç'u destekleriz. Ali Koç aday olmazsa da başkanlığa adayım" diye konuştu.

"Fenerbahçe yine şampiyonluğun en iyi adaylarından biri"
Basın mensuplarının Fenerbahçe'nin durumu ile ilgili sorusuna ise Saran, "Bu kadar harcanan paralara yeteri kadar iyi bulmuyorum ama toparlayacağını da görüyorum. Yine şampiyonluğun en iyi adaylarından biri olacağını düşünüyorum. Çok daha iyi yerlerde olması lazım. Harcanan paraları düşündüğümüzde çok daha iyi yerde olmamız gerekiyordu" şeklinde cevap verdi.

"Advocaat'ı desteklemek lazım"
Teknik Direktör Pereira'nın gönderilişi ve Hollandalı teknik adam Advocaat'ın gelişi hakkındaki soruya Saran, "Advacoot iyi bir hoca. Öyle bir şey yapılacaksa keşke daha iyi yapılsaydı. Şimdi artık onu desteklemek lazım. Önümüze bakacağız" cevabını verdi.

"Fenerbahçe'nin büyüklüğü taraftarından geliyor"
Sarı-lacivertli taraftarların stada gelmemeleri hakkında ise Saran, "Fenerbahçe’nin büyüklüğü taraftarından geliyor. Bu önemli bir sıkıntı, yavaş yavaş artacağını düşündüm. Bir kırgınlık var. Futbol düzeldikçe geçen sene yapılan hatalar futbolcuların bedelsiz olarak rakip takıma gitmesi bir kırıklık oluştu. Sanıyorum futbol düzeldikçe, başarı geldikçe de stat yavaş yavaş dolacaktır" diye sözlerini tamamladı.

Mehmet Selman Bektaş 

Etiketler: İş adamı Sadettin Saran


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