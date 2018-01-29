Sadık Dik: 'Biz Ndiaye'yi sattık, gerisi Galatasaray'ın içişlerine girer'

Osmanlıspor Başkanı Sadık Dik, Ndiaye transferiyle ilgili samimi açıklamalar yaptı. Bu transferin Galatasaray Kulübü'ne 12 milyon Euro'ya mal olmasıyla ilgili olarak çıkan haberler üzerine konuşan Dik, "Biz Galatasaray'la sözleşme yapıp bu futbolcuyu satmışız. Biz bu futbolcuyu İngiltere'ye daha yüksek paraya satabilirdik ancak araya kıramadığımız insanlar girince Galatasaray'a sattık. Yoksa Beşiktaş'tan ayrılan Slaven Bilic, Ndiaye'yi West Ham United'a istiyordu ve bizim Galatasaray'a sattığımız paranın çok daha üzerine bu futbolcuyu İngiltere'ye satabilecek durumdaydık. İngiltere'den başka bir kulüp daha istedi bu futbolcuyu. Ancak orada da Ndiaye, yıllık ücret konusunda anlaşamayınca transfer gerçekleşmedi. Bizim yapmak istediğimiz bu oyuncuyu yüksek bedelle satmaktı ve Türkiye içinde en yüksek bedelle satışı gerçekleşen yabancı oyuncu oldu" ifadelerini kullandı.

"Galatasaray'ın açıklaması yanlıştır"

Bu futbolcunun transferi konusunda Ndiaye'ye ödemeleri gerekenleri Galatasaray'ın üstlendiğini söyleyen Dik, "Transfer bedelinin dışında bonuslar varsa, biz onların üzerinden konuşuruz. Bana göre Galatasaray'ın yaptığı açıklama yanlıştır. İçişlerindeki bu konuyu dışarıya deklare etmeleri yanlıştır. Ben Galatasaray Başkanı olsam, bu konuyu önce Dursun Özbek'le görüşürdüm. Basına yansımasına müsaade etmezdim. Biz de kulüp yönetiyoruz. Yapılan alışverişlerin bu şekilde basına yansımaması gerekirdi. Bu transferin detaylarını çek defterinden öğrenmek yerine Dursun Özbek'ten öğrenebilirdiniz. Kaldı ki bu açıklama yapılırken bize de sorulabilirdi. Ben bu durumu pek doğru bulmuyorum" diye konuştu. Sadık Dik, Ndiaye'nin İngiltere'ye satılması durumunda, bu transferden herhangi bir pay almayacaklarını da sözlerine ekledi.

"Fikret Orman'ı destekliyorum"

Perşembe günü yapılacak olan Kulüpler Birliği Vakfı seçiminde Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ı desteklediğini sözlerine ekleyen Sadık Dik, "Fikret Başkan'ı destekleyeceğimizi ilk biz deklare ettik. Fikret Orman, zamanında ben aday olduğumda beni destekledi. Kendisi son anda adaylıktan çekilip beni destekledi. Eğer Fikret Orman, herhangi bir gelişme olmaz da adaylıktan çekilmezse, biz Osmanlıspor olarak Fikret Başkan'ı destekleyeceğiz" diye konuştu.

Bozhan Memiş