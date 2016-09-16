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Sadık dostlar eğitimle daha sadık oluyor

İnsanların sadık dostu olan köpekler eğitimle daha sadık hale getirilebiliyor.

Sadık dostlar eğitimle daha sadık oluyor

16 Eylül 2016 11:31

Ordu’nun Fatsa ilçesine bağlı Düğünlük Mahallesi’nde bulunan köpek eğitim merkezinde hayvan sever vatandaşlar evlerinde veya iş yerlerinde bakacak oldukları köpeklerin temel eğitimi almaları için eğitici kişilerden yardım alıyorlar. Uzman köpek eğiticisi Aziz Kaan Çavuşoğlu, köpeğin eğitiminin çok önemli olduğunu belirterek, “Köpeklerimizin itaat eğitimleri ile başlıyoruz. Tabi ki köpekle, sahibinin uyumlu olması gerekiyor. İnsanlar köpek seçerken, bakacağı cinsi seçerken kesinlikle bir profesyonelden yardım alması gerekiyor. Kendi hayatına uyumlu bir köpeğin olması her zaman çok önemlidir. Köpeğin cinsiyetlerine göre egzersiz ve bakım şartları değişiyor. Köpeğe bakacak yerin olması ve maddi gücün olması o köpeğe bakacağımız anlamına gelmiyor. Eğitim merkezimizde itaat eğitimi ile burada çalışmalarımıza başlıyoruz. Eğer sahibi köpeğin devanı isterse işyerleri, ev bahçeleri, fabrikalarda da köpekler yetiştiriyoruz. Ev içinde uyum sağlamayan, tuvalet sorunu yaşayan köpeklerimizin de eğitimlerini burada yapıyoruz. Bir köpeğin eğitimi ortalama 1 ay ile 3,5 ay arasında değişiyor. Bu durum köpeğin durumuna göre değişiyor da uzayabiliyor da. Aslında köpek için eğitimle alakalı kesin bir süre vermek kesinlikle yanlıştır. Burada eğitimlerimizi devam ettiriyoruz. İyi bir köpek alıp vatandaşlarımız bizlerden her konuda yardımcı alabilirler” dedi. 

Ahmet Altay

Etiketler: Aziz Kaan Çavuşoğlu, köpek eğitimi


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