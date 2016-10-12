Türkiye Hokey Federasyonunun 23 Ekim’de yapacağı Başkanlık seçimi için adaylık başvurusunda bulunan Sadık Karakan, “Mensubu olmaktan şeref duyduğum Hokey ailesinin, kahir ekseriyetinin talep etmesi ve yoğun baskısı neticesinde aday oldum. Hokey Ailesi büyük bir ailedir. Bu büyük ailenin hiçbir mensubunu kırmadan, incitmeden, saygı ve sevgi çerçevesinde, Türk Hokeyine hizmet etme gayretinde olacağız. Dünyanın en önemli olimpik spor branşlarından olan hokeyde, eğitim, ekip anlayışı ve etik değerler her zaman ön planda tutulacaktır. Gelişmede durağanlığın gerilemekle eş anlamlı olduğu bilinciyle, sürekli gelişme odaklı çalışmalar yapacağız. Günümüz dünyasında spor ve spor organizasyonları, Uluslararası ilişkilerin düzenlenmesinde diplomatik bir araç olarak değerlendirilmekle beraber, Turizme ve ülke tanıtımlarına katkısı açısından da önem arzetmektedir. Hokey ailesi olarak, vatanımız, bayrağımız namusumuzdur düsturu ile ülkemizi ve aziz Milletimizi en iyi şekilde temsil etmek tek gayemiz olacak. Cumhurbaşkanımız ve hükumetimizin Tüm Spor branşlarına verdiği manevi desteği aziz bilip, devletimizin aktardığı kaynakları da büyük bir titizlikle kullanacağız. Federasyon Başkanlığı adaylığımın, şahsımdan ziyade, ülkemiz sporu ve hokey ailesi için hayırlı olmasını temenni ediyor ve kamuoyuna saygıyla arz ediyorum’’ diye konuştu.