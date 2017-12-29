Sadık köpek acil kapısında sahibini böyle bekledi

İki yaşındaki “Keş” adındaki Sibirya kurdunun sahibi Sadullah Kaldırım, oğlu Ali Kaldırım’ı rahatsızlandığı için İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine götürdü. Bisikletiyle oğlunu acil servise götüren adama köpeği de eşlik etti. Kaldırım, acil servise hayvanlar alınmadığı için köpeği Keş’e dışarıda beklemesini söyledi.

Acil servisin kapısı her açılıp kapandığında sahibi gelir umuduyla pür dikkat kesilen Keş, hem hastane çalışanları, hem de vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Vatandaşlar, köpeğin sahibine bu kadar sadık olmasına şaşırdı. Vatandaşlar, köpeğin bu davranışını cep telefonlarıyla kaydetmeye çalıştı. Acil serviste oğlunu tedavi ettirdikten sonra geri gelen sahibini gören Keş’in bir saatlik bekleyişi büyük bir mutlulukla son buldu.

Salih Bakıcı