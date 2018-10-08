Sadiku'nun eşi O Ses Türkiye'ye katıldı

Loret Sadiku'nun eşi Michaela Osberg, O Ses Türkiye isimli şarkı yarışmasına katıldı. Jürilerin beğenisini alan Osberg, Hadise'nin takımına katılmayı başardı. 27 yaşındaki futbolcu Loret Sadiku da eşi şarkı söylerken kızıyla birlikte kuliste hazır bulundu.

Michaela Osberg'in hayat hikayesi yürek burktu

Sadiku'nun eşi Michaela Osberg, şarkısını söyledikten sonra yaşadıklarını anlattı. Hep şarkı söylediğini ama müziği annesi hastayken bulduğunu anlatan Osberg, “2-3 ay boyunca hastanedeydi. Babam o dönemde evde birçok parti verdi. O zaman çok müzik dinledim ve söylemeye başladım. Sanırım 8 yaşlarındaydım. Annem büyük bir savaş verdi ve ayağa kalktı" ifadelerini kullandı.