Şadırvan hırsızları kıskıvrak yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Akyazı jandarma ekiplerine son günlerde Akyazı ilçesi Taşburun ve Kuzuluk Mahalle bölgelerinde bulunan camilerin şadırvan kısmında abdest alırken bir takım hırsızlık olaylarının arttığı bilgisi geldi. Son olarak Taşburun Camii şadırvanında abdest almakta olan R.F. ve R.K. isimli vatandaşların cüzdanlarının çalındığı ihbarını alan ekipler, konuyla ilgili araştırmaları derinleştirdi. Ekiplerce yapılan güvenlik kameraları incelemelerinde şüphelilerin, bahse konu hırsızlık olayını 61 NH 598 plakalı beyaz renkli otomobille gerçekleştirdikleri tespit edildi. Daha sonrasında hırsızlık olayını yaptıkları belirlenen K.A., C.T. ve A.K.T. isimli 3 şahıs Kuzuluk Mahallesi'nde kıskıvrak yakalandı.

Yakalanan şahıslardan ikisi ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken daha önce çok sayıda hırsızlık suçundan sabıkalı olan ve halen 5 ayrı suçtan aranan A.K.T. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ali Yıldırım