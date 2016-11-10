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Şafak vakti DAEŞ operasyonu: 14 gözaltı

Adana’da terör örgütü DAEŞ’e yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda DAEŞ üyesi olduğu iddia edilen 14 kişi gözaltına alındı.

Şafak vakti DAEŞ operasyonu: 14 gözaltı

10 Kasım 2016 07:30
Şafak vakti DAEŞ operasyonu: 14 gözaltı - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre , Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri zırhlı araçlarla, önceden belirlenen adreslere bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda evlerin kapılarını koç boynuzu ile kırıp içeri giren ve arama yapan ekipler, DAEŞ örgütü üyesi olduğu iddia edilen 14 kişiyi gözaltına aldı. 

Sağlık kontrolü için Adli Tıp Birimi'ne getirilen zanlılardan bazıları basın mensuplarına tepki gösterdi. Zanlılar kontrolün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

UMUTCAN İŞLEDİCİ 


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