Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri; hırsızlık, yaralama ve tehdit suçlarından hüküm giyen ve aranan şahıslara yönelik şafak vakti operasyon başlattı. Eş zamanlı olarak 7 adrese giren polis, hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alan Mustafa G. (25), silahlı tehdit suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası alan Hakan K. (27), yaralama suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası alan Ömer Ç. (23), tehdit suçundan 10 ay hapis cezası alan Murat A. (41), borcunu ödememe suçundan 3 ay hapis cezası alan Nezir Orhan (37), yaralama suçundan 2 bin lira para cezası alan Hüseyin K. (25) ve basit yaralamadan aranması bulunan Dilek A.'yı (35) yakaladı. Şahıslar emniyete getirilerek işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye götürüldü.

Fatih Keçe

