Çaykur Rizespor, yarın kendi sahasında oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı çalışma ile tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Çaykur Rizespor’da sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Maç öncesi değerlendirmede bulunan basın sözcüsü Saffet Mete, kazanmanın yolunun disiplin ve sabırdan geçtiğini belirterek, “Rakip Adanaspor lig sonuncusu olabilir. Onlarda haftalardır kazanamıyor ve bizim maçta çıkış arayacaklar. Adanaspor’a karşı oyun anlayışımız sabırlı ve disiplinli oynamamızı gerektiriyor. Gol gelmedi diye disiplinden kopmamalıyız. Kendi sahamızda oynayacağımız Adanaspor maçı ilk devre oynayacağımız en önemli maçlardan biri. Taraftarımız bizim en büyük gücümüz ve artık taraftarın desteğinin zamanı geldi. Adanaspor maçında o gücü arkamızda hissetmek istiyoruz” dedi.

12 yıl sonra karşı karşıya geliyorlar

Çaykur Rizespor ile Adanaspor 12 yıl sonra Süper Lig'de karşı karşıya gelecek. İki takım arasında Süper Lig'de oynanan 10 maçta Adanaspor’un 5, Rizespor’un ise 4 galibiyeti bulunurken bir maçta ise taraflar eşitliği bozamadı. Öte yandan yeşil-mavili takımın teknik kadrosunda yer alan ve kaleci antrenörlüğü görevini yürüten Ahmet Ziya Yüce, en son 2004 yılında oynanan ve Rizespor’un Adanaspor’u deplasmanda 1-0 mağlup ettiği maçta Adanaspor’un teknik direktörlük görevini yürüten isim olmuştu.

Göktürk Fırat



