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Saffet Sancaklı’nın eşi Hülya Sancaklı son yolculuğuna uğurlanıyor

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın hayatını kaybeden eşi Hülya Sancaklı için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor.

Saffet Sancaklının eşi Hülya Sancaklı son yolculuğuna uğurlanıyor

02 Şubat 2017 12:53
Saffet Sancaklı’nın eşi Hülya Sancaklı son yolculuğuna uğurlanıyor - Tıkla İzle

19 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü Medicana International İstanbul Hastanesinde hayatını kaybeden MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın eşi Hülya Sancaklı için cenaze töreni düzenleniyor. Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze törenine MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, eşi Hülya Sancaklı'nın naaşıyla birlikte geldi. Yoğun güvenlik önlemi alınan camiye Sancaklı ailesini sevenleri yalnız bırakmadı.
Cenaze öncesi camiye gelen polis ekipleri caminin çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Caminin her köşesi bomba uzmanı köpekler tarafından arandı. Caminin çevresine konuşlanan polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı görüldü.
 

Alper Korkmaz - Sadık Kahraman
 

Etiketler: hülya sancaklı, saffet sancaklı


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