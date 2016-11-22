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Safiye Soyman ve Faik Öztürk ayrılığının altından kanser şüphesi çıktı

Faik Öztürk, konuk olduğu canlı yayında 18 yıllık hayat arkadaşı Safiye Soyman'a mesafeli davranmasının nedenini kendisine konulan kanser şüphesine bağladı.

Safiye Soyman ve Faik Öztürk ayrılığının altından kanser şüphesi çıktı

22 Kasım 2016 12:56

Geçtiğimiz günlerde Faik Öztürk'den ayrıldığını açıklayan Safiye Soyman daha sonra katıldığı bir canlı yayında 18 yıllık hayat arkadaşı Faik Öztürk ile barıştığını belirtmişti.

Çift yaşananların ardından Kanal D'de yayınlanan 'Renkli Sayfalar'da canlı yayına katıldı. Faik Öztürk'ün kendisine mesafeli davrandığını ve bunun nedenini anlayamadığını söyleyen Safiye Soyman, Öztürk'ün canlı yayındaki itirafıyla gözyaşlarına boğuldu.

"İLK DEFA AÇIKLIYORUM"

"Burada ilk defa açıklıyorum" diye sözlerine başlayan Faik Öztürk, "Yaklaşık 1 hafta hastanede yattım. Ağır bir biyopsi geçirdim. Sonrasında çok sorun yaşadım. Tuvalete dahi gidemedim. Gittiğim doktorlar yüzde 70-80 kansersin dediler. Temiz çıkınca rahatladım" dedi.

SAFİYE SOYMAN'A MEKTUP YAZMIŞ

Hastanede olduğu süre içerisinde kendisine bir şey olması halinde 18 yıllık arkadaşı Safiye Soyman'a verilmek üzere bir mektup yazdığını söyleyen Faik Öztürk, "Ben hayatım boyunca sorunlarımı ve sıkıntılarımı yalnız çözdüğüm için bu süreçte de yalnız kalmak istedim. Safiye’nin pek çok şeyden haberi yoktu" dedi.


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