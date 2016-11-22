Geçtiğimiz günlerde Faik Öztürk'den ayrıldığını açıklayan Safiye Soyman daha sonra katıldığı bir canlı yayında 18 yıllık hayat arkadaşı Faik Öztürk ile barıştığını belirtmişti.

Çift yaşananların ardından Kanal D'de yayınlanan 'Renkli Sayfalar'da canlı yayına katıldı. Faik Öztürk'ün kendisine mesafeli davrandığını ve bunun nedenini anlayamadığını söyleyen Safiye Soyman, Öztürk'ün canlı yayındaki itirafıyla gözyaşlarına boğuldu.

"İLK DEFA AÇIKLIYORUM"

"Burada ilk defa açıklıyorum" diye sözlerine başlayan Faik Öztürk, "Yaklaşık 1 hafta hastanede yattım. Ağır bir biyopsi geçirdim. Sonrasında çok sorun yaşadım. Tuvalete dahi gidemedim. Gittiğim doktorlar yüzde 70-80 kansersin dediler. Temiz çıkınca rahatladım" dedi.

SAFİYE SOYMAN'A MEKTUP YAZMIŞ

Hastanede olduğu süre içerisinde kendisine bir şey olması halinde 18 yıllık arkadaşı Safiye Soyman'a verilmek üzere bir mektup yazdığını söyleyen Faik Öztürk, "Ben hayatım boyunca sorunlarımı ve sıkıntılarımı yalnız çözdüğüm için bu süreçte de yalnız kalmak istedim. Safiye’nin pek çok şeyden haberi yoktu" dedi.