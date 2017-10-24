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Safra kesesinden 10 santimetrelik taş çıkarıldı

Batman’da 64 yaşındaki kadının safra kesesinden 10 santimetre büyüklüğünde taş çıkarıldı.

Safra kesesinden 10 santimetrelik taş çıkarıldı

24 Ekim 2017 15:29

Batman Bölge Devlet Hastanesinde 64 yaşındaki Sevda Akgül isimli hastanın safra keseninde kapalı ameliyat yöntemiyle avuç içi büyüklüğünde taş çıkarıldı. Operasyonu gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Turgay Demir, hastanın karın ağrısı şikayeti ile kendilerine başvurduğunu belirterek, “Yapılan testlerle safra kesesinde taş olduğunu tespit edilmiştir. Safra kesesi taşlarının çeşitli boyutlarda olabileceği gibi, 2 santimetrenin üstündeki safra kesesi taşlarının nadir görülüyor. Hastamıza uyguladığımız kapalı ameliyat cerrahi ile safra kesesinden çok nadir görülebilecek yaklaşık 10 santimetrelik safra kesesi taşı çıkarttık. Bu boyuttaki safra kesesi taşı olan hastalara kapalı safra kesesi ameliyatı zor olmasına rağmen kapalı bitirebildik” dedi. 

Mehmet Şükrü Yıldırım
 

 

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