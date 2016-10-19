Bursa'nın İnegöl ilçesinde, evinin bahçesinde safran yetiştiren genç müteşebbis Hasan Esen, bu işi geliştirmek istiyor. Kendisini ziyaret eden İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mahmut Doğru’ya safran hakkında bilgiler veren Hasan Esen, köyünde farklı ürün yetiştirmeye meraklı biri olduğunu belirterek, “Safranın evvela pazarını araştırdım. Köy yerinde yapılabilecek bir ürün olduğunu fark ettik. Getirisi oldukça yüksek. Safranbolu’dan 1 kilogram tohum getirttim ve bahçeme ektim. Şu an ikinci senesi. Ürün vermeye başladı. Başta ilaç ve gıda sanayii olmak üzere tekstil sektöründe de kullanılıyor. Şu an gramı altınla yarışıyor. Şayet destek veren olursa üretimini artırmak istiyorum” dedi.

Kırsaldaki köyler için bu tür farklı ürünlerin önemli olduğunu ifade eden Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik ise, “Köylerimiz için bu tür ürünler önemli. Meyveci köylerimiz zaten bu tür ürünlerle uğraşamaz. İnegöl’ün kuzey bölgesinde olan köylerde bu tür değişik ürünlerin üretilmesinde yarar var. Safran için bu köylerimizin havası ve iklimi uygun. Çiftçilerimiz yardımcı olacağız. Müdürümüzle birlikte gereken desteği vereceğiz. İnegöl’de 100 kalemden fazla ürün yetişiyor. Bu tür farklı ürünlerde ilave edersek, bizler için artı bir kazanç olur” dedi.

Safranın yaklaşık 80 kadar türü var. Kendi ağırlığının 100 bin katı sıvıyı sarıya boyar. Safran fiyat olarak oldukça pahalı. 1 kilo safranın fiyatı 10-15 bin dolar civarında. Safran, süsengiller familyasından olan, çiçeklerini sonbaharda açan, yaklaşık 20-30 santim boylarında baharat olarak kullanılan soğanlı bir kültür bitkisi. Baharat olarak keskin bir lezzete, saman ya da iyodoform gibi bir kokuya sahip. Yemeklere verdiği altın sarısı rengi, içindeki krosin denilen karotenoit boya maddesinden kaynaklanır. Bunun için baharat olarak büyük rağbet görüyor. Bunun yanında tıp alanında da bu bitkiden faydalanılıyor.

Salih Bakıcı

