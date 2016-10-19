Diğer
Kategoriler

Safran altınla yarışıyor

Dünyanın en pahalı bitkisi olarak bilinen ve ilaç, gıda ve tekstil sektöründe renk verici olarak kullanılan safran altınla yarışıyor. Kilosu 15 bin dolar (yaklaşık 45 bin lira) olan safran, kendi ağırlığının 100 bin katı sıvıyı sarıya boyuyor.

Safran altınla yarışıyor

19 Ekim 2016 20:25

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, evinin bahçesinde safran yetiştiren genç müteşebbis Hasan Esen, bu işi geliştirmek istiyor. Kendisini ziyaret eden İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mahmut Doğru’ya safran hakkında bilgiler veren Hasan Esen, köyünde farklı ürün yetiştirmeye meraklı biri olduğunu belirterek, “Safranın evvela pazarını araştırdım. Köy yerinde yapılabilecek bir ürün olduğunu fark ettik. Getirisi oldukça yüksek. Safranbolu’dan 1 kilogram tohum getirttim ve bahçeme ektim. Şu an ikinci senesi. Ürün vermeye başladı. Başta ilaç ve gıda sanayii olmak üzere tekstil sektöründe de kullanılıyor. Şu an gramı altınla yarışıyor. Şayet destek veren olursa üretimini artırmak istiyorum” dedi.

Kırsaldaki köyler için bu tür farklı ürünlerin önemli olduğunu ifade eden Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik ise, “Köylerimiz için bu tür ürünler önemli. Meyveci köylerimiz zaten bu tür ürünlerle uğraşamaz. İnegöl’ün kuzey bölgesinde olan köylerde bu tür değişik ürünlerin üretilmesinde yarar var. Safran için bu köylerimizin havası ve iklimi uygun. Çiftçilerimiz yardımcı olacağız. Müdürümüzle birlikte gereken desteği vereceğiz. İnegöl’de 100 kalemden fazla ürün yetişiyor. Bu tür farklı ürünlerde ilave edersek, bizler için artı bir kazanç olur” dedi.
Safranın yaklaşık 80 kadar türü var. Kendi ağırlığının 100 bin katı sıvıyı sarıya boyar. Safran fiyat olarak oldukça pahalı. 1 kilo safranın fiyatı 10-15 bin dolar civarında. Safran, süsengiller familyasından olan, çiçeklerini sonbaharda açan, yaklaşık 20-30 santim boylarında baharat olarak kullanılan soğanlı bir kültür bitkisi. Baharat olarak keskin bir lezzete, saman ya da iyodoform gibi bir kokuya sahip. Yemeklere verdiği altın sarısı rengi, içindeki krosin denilen karotenoit boya maddesinden kaynaklanır. Bunun için baharat olarak büyük rağbet görüyor. Bunun yanında tıp alanında da bu bitkiden faydalanılıyor. 

Salih Bakıcı
 

Etiketler: safran


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!