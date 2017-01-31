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SAG Ödülleri sahiplerini buldu

Her yıl Sinema Oyuncuları Derneği (Screen Actors Guild) tarafından dağıtılan ve bu sene 23’üncüsü düzenlenen SAG Ödülleri sahiplerini buldu. Oscar’ın gerçek habercisi olan SAG Ödül Töreni görkemli bir organizasyonla ABD’de gerçekleşti.

SAG Ödülleri sahiplerini buldu

31 Ocak 2017 12:34

Hollywood’un en önemli ödüllerinden biri olan SAG Ödülleri 30 Ocak’ta Türkiye saati ile 04.00’te dünya ile eş zamanlı olarak Vakkorama sponsorluğunda Power TV’de canlı yayınlandı.
Hollywood’un yıldızlarının kıyasıya yarıştığı ödül töreninde film dalında en iyi erkek oyuncu ödülünü Fences’deki performansıyla Denzel Washington ve en iyi kadın oyuncu ödülünü La La Land filmindeki performansıyla Emma Stone aldı. Aynı zamanda dünyaca ünlü modacıların imzasını taşıyan özel tasarımlarla göz dolduran Nicole Kidman, Emma Stone, Emily Blunt kıyafetleriyle geceye damga vurdu.

2017 SAG Ödülü’ne layık görülen Hollywood yıldızları şöyle:

Film Dalında
En İyi Toplu Performans: Hidden Figures
En İyi Erkek Oyuncu: Fences ile Denzel Washington
En İyi Kadın Oyuncu: La La Land ile Emma Stone
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Moonlight ile Mahershala Ali
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Fences ile Vioala Davis

Televizyon ve Drama Dalında
En İyi Toplu Performans: Stranger Things
En İyi Erkek Oyuncu: The Crown ile John Lithgow
En İyi Kadın Oyuncu: The Crown ile Claire Foy

Televizyon Ve Komedi Dalında
En İyi Toplu Performans: Orange is The New Black
En İyi Erkek Oyuncu: Shameless ile William H. Macy
En İyi Kadın Oyuncu: Veep ile Julia Louis-Dreyfus

Mini Diziler Dalında
En İyi Erkek Oyuncu: All The Way ile Bryan Cranston
En İyi Kadın Oyuncu: The People V. O.J. Simpsons: American Crime Story ile Sarah Paulson

Dublör Performansı ve Komedi-Drama Serisi Dalında
Game Of Thrones

Dublör Performansı ve Film Dalında
Hacksaw Ridge
23’üncü SAG Ödül Töreni’ni kaçıranlar için tekrarı Power TV’de 30 Ocak 21.00, 31 Ocak 12.00, 01 Şubat 21.00, 05 Şubat 21.00’de yayınlanacak.

Etiketler: SAG Ödül Töreni, SAG Ödülleri, Sinema Oyuncuları Derneği


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