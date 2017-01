Hollywood’un en önemli ödüllerinden biri olan SAG Ödülleri 30 Ocak’ta Türkiye saati ile 04.00’te dünya ile eş zamanlı olarak Vakkorama sponsorluğunda Power TV’de canlı yayınlandı.

Hollywood’un yıldızlarının kıyasıya yarıştığı ödül töreninde film dalında en iyi erkek oyuncu ödülünü Fences’deki performansıyla Denzel Washington ve en iyi kadın oyuncu ödülünü La La Land filmindeki performansıyla Emma Stone aldı. Aynı zamanda dünyaca ünlü modacıların imzasını taşıyan özel tasarımlarla göz dolduran Nicole Kidman, Emma Stone, Emily Blunt kıyafetleriyle geceye damga vurdu.

2017 SAG Ödülü’ne layık görülen Hollywood yıldızları şöyle:

Film Dalında

En İyi Toplu Performans: Hidden Figures

En İyi Erkek Oyuncu: Fences ile Denzel Washington

En İyi Kadın Oyuncu: La La Land ile Emma Stone

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Moonlight ile Mahershala Ali

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Fences ile Vioala Davis



Televizyon ve Drama Dalında

En İyi Toplu Performans: Stranger Things

En İyi Erkek Oyuncu: The Crown ile John Lithgow

En İyi Kadın Oyuncu: The Crown ile Claire Foy



Televizyon Ve Komedi Dalında

En İyi Toplu Performans: Orange is The New Black

En İyi Erkek Oyuncu: Shameless ile William H. Macy

En İyi Kadın Oyuncu: Veep ile Julia Louis-Dreyfus



Mini Diziler Dalında

En İyi Erkek Oyuncu: All The Way ile Bryan Cranston

En İyi Kadın Oyuncu: The People V. O.J. Simpsons: American Crime Story ile Sarah Paulson



Dublör Performansı ve Komedi-Drama Serisi Dalında

Game Of Thrones



Dublör Performansı ve Film Dalında

Hacksaw Ridge

23’üncü SAG Ödül Töreni’ni kaçıranlar için tekrarı Power TV’de 30 Ocak 21.00, 31 Ocak 12.00, 01 Şubat 21.00, 05 Şubat 21.00’de yayınlanacak.