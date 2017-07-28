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Sağanak kabusunun ardından İstanbul’da gün böyle doğdu

Kuvvetli sağanak yağışla oluşan afetin ardından İstanbul’da gün doğumu böyle görüntülendi. Güneşin doğuşuyla beraber havanın büyük ölçüde açıldığı görülürken, kent esnafı iş yerlerinde temizlik yaparak işbaşı yaptı.

Sağanak kabusunun ardından İstanbulda gün böyle doğdu

28 Temmuz 2017 07:30
Sağanak kabusunun ardından İstanbul’da gün böyle doğdu - Tıkla İzle

İstanbul kuvvetli sağanak ile dün akşam saatlerinden itibaren adeta kabusu yaşarken, yağış gecenin ilerleyen saatlerinde etkisini Gece boyunca yağmur yağışı görülmezken, sabah güneşin doğuşuyla beraber havanın büyük ölçüde açıldığı görüldü. Gün doğumu Galata Köprüsü üzerinden görüntülendi. Güneşin, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün üzerinden doğduktan hemen sonra bulutların arasında kaybolduğu anlar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Köprü üzerinde balık tutmaya ve spor yapmaya gelen vatandaşların olduğu da görülürken, Karaköy Perşembe Pazarı esnafının iş yerlerinin önlerinde temizlik yaparak, işbaşı yaptığı görüldü. Kentte hayat normal seyrine döndü. 

Hüseyin Coşkun

Etiketler: sağanak


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