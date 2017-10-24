Sağanak yağış Didim’de hayatı olumsuz etkiledi

Marmara ve Ege bölgesinde etkili olacağı bildirilen yağışlı hava sabah saatlerinde kendini gösterdi. Didim’de sabah etkili olan yağışlar yaşamı olumsuz etkiledi. Didim’de lodosla birlikte etkili olan yağış nedeniyle cadde ve bulvarlar sular altında kalırken kent merkezinde dereleri andıran görüntüler ortaya çıktı. Sabah iş yerlerine gidecek olan vatandaşlar yağmur sebebiyle zor anlar yaşadı.

Altınkum da ise lodos sebebiyle deniz köpürürken, rüzgarın ve yağmurun etkisiyle dalgalar kıyıları dövdü. Olumsuz hava koşullarının yarında sürmesi bekleniyor.

Hüseyin Çalışkan

