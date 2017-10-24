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Sağanak yağış Didim’de hayatı olumsuz etkiledi

Aydının Didim İlçesinden sabah saatlerinde etkili olan yağışlı hava hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslanmaktan kurtulamazken, lodosun da etkisiyle deniz taştı.

Sağanak yağış Didimde hayatı olumsuz etkiledi

24 Ekim 2017 09:39

Marmara ve Ege bölgesinde etkili olacağı bildirilen yağışlı hava sabah saatlerinde kendini gösterdi. Didim’de sabah etkili olan yağışlar yaşamı olumsuz etkiledi. Didim’de lodosla birlikte etkili olan yağış nedeniyle cadde ve bulvarlar sular altında kalırken kent merkezinde dereleri andıran görüntüler ortaya çıktı. Sabah iş yerlerine gidecek olan vatandaşlar yağmur sebebiyle zor anlar yaşadı.

Altınkum da ise lodos sebebiyle deniz köpürürken, rüzgarın ve yağmurun etkisiyle dalgalar kıyıları dövdü. Olumsuz hava koşullarının yarında sürmesi bekleniyor. 

Hüseyin Çalışkan
 

Etiketler: sağanak yağış

 

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