İlçe geneli dün öğleden sonra başlayan ve akşam saatlerine kadar devam eden sağanak yağışa teslim oldu. Şiddetli yağış sonrası özellikle Yenidoğan ile 82.Yıl Mahallelerindeki birçok cadde ve sokaklardan akan yağmur suları Süleyman Demirel Bulvarında su tahliye borularının yetersiz olması ve mazgalların tıkanması sonucu kaldırım seviyesine kadar yükseldi. Belediye işçilerinin tıkanan mazgalları açmasına rağmen su tahliye borularının yetersizliği yüzünden yükselen yağmur suları araç sürücülerine zor anlar yaşattı.

İlçe halkı, Süleyman Demirel Bulvarındaki su tahliye sistemine belediyeler tarafından bugüne kadar köklü bir çözüm üretilmediğinden her yağmur yağdığında caddenin göle döndüğünü belirttiler.