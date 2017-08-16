Sağanak yağış kazaları da beraberinde getirdi

Mevsim normallerinin üzerinde sıcakların yaşandığı Gaziantep'te bugün aniden bastıran yağış, hayatı felç etti. Etkili olan yağış nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Su birikintilerin oluştuğu yollarda araçlar güçlükle ilerledi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yollarda kazalar yaşandı. Su birikintileri ve kazalar nedeniyle yollarda uzun araç konvoyları oluştu.

Yağmur ile birlikte aylar sonra serinlemenin sevincini yaşayan bazı sürücü ve vatandaşlar ise kazalara ve sıkışan trafiğe aldırış etmeden yağmuru cep telefonlarıyla görüntüledi.

Abdülkadir Güneş

