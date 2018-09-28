Sağanak yağışla gelen çöpler limanı doldurdu

Yağmur suyu ile birlikte gelen çöpler, dere yataklarından Karadeniz'e ulaşan, pet ve cam şişeler, odun parçaları ve çeşitli molozlar, denizdeki dalgalanma sonucunda balıkçı barınağında kirliliğe neden oldu. Sağanak yağışlar sonrası yaşanan bu manzara gelişi güzel çevreye bırakılan atıkların sebep olduğu kirliliği ortaya çıkartırken, durumu gören vatandaşlar ise,“Her zaman yağmur yağdığında dere yükselince Karadeniz çöple doluyor. Buraya gelen balıkçı tekneleri dereye gelişi güzel çöplerini atıyorlar. Gördüğünüz gibi dere yükselince bu çöpler limana geliyor ve çirkin manzaralar oluşturuyor. Bu kirliliğe yol açanları cezalandırmak lazım. Sonuç olarak Çevre Koruma derneğini göreve davet ediyor ve belediye yetkilileri de bu konuda kalıcı tedbirler almalı" diye konuştular.