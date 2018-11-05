Sağır ve dilsiz adam, hayatının aşkını Endonezya'da buldu

Çaycuma ilçesine bağlı Basat köyünde yaşayan inşaat işçisi Erdoğan Ören, sosyal medya üzerinden tesadüfen Endonezyalı Desy Meilyana ile tanıştı. Kendisi gibi sağır ve dilsiz olan Endonezyalı kadın isle arkadaşlığını ilerleten Ören, ailesine kendisinden 14 yaş büyük olan kadına aşık olduğunu söyledi.

İşaret dili ile anlaştığı ailesine Endonezya'ya gitmek istediğini söyleyen engelli adam, talebi kabul görmeyince 20 bin lira karşılığında Desy Meilyana'nın Türkiye'ye gelebileceğini söyledi. Ancak bu talebi de geri çevrilince birkaç kez intihara teşebbüs etti. Engelli çiftin aşkına engel olamayan ailesi ise vize, pasaport ve yol masrafları için talep edilen yaklaşık 20 bin lirayı Desy Meilyana'ya gönderdi. Ancak aile dolandırıcılık şüphesi nedeniyle önce Endonezya Konsolosluğuna, ardından da THY'ye böyle bir kişinin Türkiye'ye gelip gelmediğini sorguladı. Ancak bir süre bekleyen aile, Endonezyalı gelinin kendilerine uçakta çekilmiş fotoğrafını göndermesi üzerine İstanbul'daki havaalanına karşılamaya gitti.

İmece usulü köy düğünü

Desy Meilyana'yı karşısında gören Erdoğan Ören ise dakikalarca sevdiği kadına sarıldı. Akrabalarının aracıyla memleketi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Basat köyüne gelen engelli çift, burada komşuların yardımlarıyla köy düğünü yaptı.

İnşaatlarda kazandığı para ile kendisine ev yapan Ören, köy sakinlerinin desteği ile ayakta duruyor. Engelli çift, dünyaevine giren engelli çifte yardım elinin uzanmasını istiyor.

“20 bin lirayı riski göze alarak gönderdik”

Sağır ve dilsiz adamın akrabası olan Mustafa Bayraklı ise engelli çiftin aşk hikayesini şöyle anlattı:

“Eşimin amcası Erdoğan Ören sosyal medya üzerinden tanıştığı Endonezyalı bir kadın vardı. Biz bu kadına 20 bin lira gönderdik. Sonrasında gelip gelmeyeceği konusunda merakta kaldık. İstanbul Havalimanı'na giriş yaptı. Kendisini alarak köye geldik. Düğünlerini yaptık. Şu anda ikisi de gayet çok mutlular. Biz de böyle bir şeye vesile olduysak ne mutlu bize. Biz gerçekten o parayı gönderirken tereddütte kalmıştık. Rabbim kendilerini mutlu etsin. Bize de bunlara yardımcı olmak düşer. Biz Erdoğan'a yardımcı olmasaydık kendisi Endonezya'ya gidecekti. Biz buna engel olduk. Konuşamıyor. Artık biz Desy Meilyana'yı buraya getirelim dedik. 20 bin liraya yakın para gönderdik. Kalbi temizmiş ki geldi.”

Onur Altındağ - Gülcan Çolak

