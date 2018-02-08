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Sağır ve dilsiz numarası yapan dilenci, zabıta karşısında bülbül kesildi!

Antalya’nın Alanya ilçesinde boynuna "sağır ve dilsiz" yazılı not asıp dilencilik yapan bir kişi zabıta ekipleri tarafından yakalandı.

Sağır ve dilsiz numarası yapan dilenci, zabıta karşısında bülbül kesildi!

08 Şubat 2018 17:32
Sağır ve dilsiz numarası yapan dilenci, zabıta karşısında bülbül kesildi! - Tıkla İzle

Hiçbir engelinin olmadığı anlaşılan dilenci zabıta ekipleri karşısında adeta bülbül kesilirken, o anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

İlçenin işlek cadde ve sokaklarında denetimlerini sürdüren Alanya Belediyesine bağlı zabıta ekipleri şüphelendikleri bir dilencinin yanına gitti. Adana’dan Alanya’ya geldiği ve isminin E.C. olduğu öğrenilen dilencinin boyuna astığı “sağır ve dilsiz” yazısı zabıta ekiplerinin dikkatini çekti.

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne götürülen dilencinin sağır ve dilsiz yazısına rağmen konuşmaya başlaması şaşırttı. E.C. isimli dilencinin konuşma anları ise zabıta tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından E.C.’nin polis merkezine teslim edildiği öğrenildi. 

Rıza Yanık

 

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