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Sağlam aşk kuvvetli bir kalp demek

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Serkan Kocakuşak, aşk ve kalp arasında tıbbi anlamda da bir bağlantı olduğunu belirtti.

Sağlam aşk kuvvetli bir kalp demek

14 Şubat 2018 14:09

Yapılan araştırmalara göre mutlu ve aktif olarak aşk yaşayan, sevgilisi olan hastaların kan hormon düzeylerinde iyi yönde etkili olan hormonların daha yüksek olduğu tespit edilirken, aktif bir aşk hayatı olmayanlarda da kötü yönlü hormonların yüksek olduğu tespit edildi.

"AŞK KALBİ OLUMLU ETKİLİYOR "

Konuyla ilgili açıklama yapan Özel Ege Şehir Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Serkan Kocakuşak, "Yalnız yaşayan erkeklerde 8, kadınlarda ise 3 yıl daha düşük ömür tespit edilmiş. Damar sertliği, kalp krizi geçirme, beyin damar tıkanıklığı, felç ve inme geçirme gibi rahatsızlıklar, yalnız yaşayan aşktan ve sevgiden uzak olan insanlarda yüzde 30-35 oranında daha fazla olduğu tespit edilmiş. Aşk kalbi olumlu yönde etkiliyor." dedi.

"AŞKSIZ HAYAT KALP KRİZİNİ TETİKLİYOR"

"Şeker hastalığı, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği, sigara kullanımı, stresli bir yaşam, düzenli egzersiz yapmama kalp krizine neden olan sebeplerdir" diyen Dr. Kocakuşak, "Şeker hastalığı yüzde 35 oranında etkiliyor. Diğer yandan en büyük risk faktörlerinden biri olan şeker hastalığı kalp krizini nasıl etkiliyorsa, aşktan ve sevgiden uzak yaşamakta aynı şekilde kalp krizi riskini etkiliyor" ifadelerini kullandı.

 

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