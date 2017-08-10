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Sağlam, Osmanlıspor maçının ideal on birini oluşturdu

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 1. haftasında 13 Ağustos Pazar günü oynayacağı Osmanlıspor müsabakasının hazırlıklarını 3 puan parolasıyla sürdürüyor.

Sağlam, Osmanlıspor maçının ideal on birini oluşturdu

10 Ağustos 2017 17:34

Nurettin Soykan Tesisleri’nde yaptığı tek antrenmanla günü geçiren sarı-siyahlılarda taktik çift kalede futbolcuların hırslı ve istekli oldukları gözlendi. Teknik Direktör Sağlam’ın Osmanlı maçının taktiğini futbolcularına ezberletmeye çalıştığı antrenmanda Barazit, Dia ve Chabake performanslarıyla teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Bu arada tecrübeli çalıştırıcı Sağlam, yapılan çift kale maçta Osmanlı maçında sahaya sürmeyi planladığı ideal on biri de denedi.

Sağlam’ın ideal on birde Farnolle, Chabake, Yalçın, Sadık, Cissokho, Azubuike, Barazit, Murat Yıldırım, Pereira, Dia ve Khalid’e şans verdiği görüldü.

Çift kaleyi sık sık durdurarak futbolcularını yapmaları gerekenler konusunda uyaran Sağlam, özellikle bloklar arasını pas yaparak geçmeleri gerektiğini sık sık vurguladı.

Evkur Yeni Malatyaspor, yarın 18.00’de yapacağı antrenmanla Osmanlıspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek. 

Mehmet Türel


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