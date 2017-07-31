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Sağlam, yenilerle eskilerin uyumundan memnun

Yeni sezon kampını geride bırakan Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam’ın yeni transferlerle takımın eski oyuncularının uyumundan memnun olduğu belirtildi.

Sağlam, yenilerle eskilerin uyumundan memnun

31 Temmuz 2017 17:36

Düzce’de Topuk Yaylası Fenerbahçe Tesisleri’nde 13 gün süren bir kampı geride bırakan Evkur Yeni Malatyaspor’da futbolculara 3 gün izin verildi.

Geride kalan Düzce kampında ise Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam’ı en çok yabancı futbolcuların ve yeni transferlerin kısa zamanda kaynaşmaları sevindirdi. Özellikle yabancı transferlerin geçen sezon takımda kalan oyuncularla bir araya gelmesini ve saha içerisinde de bu durumun devam etmesini uyum sorununu aşma adına güzel bir gelişme olarak değerlendiren Sağlam, dinlenme sürelerinde futbolcuları bir arada tutmak için katı kurallar koydu.

Yemeklere aynı anda giriş ve çıkışı sağlayan Sağlam, idman sonlarına kısa bir havuz seansı ekleterek futbolcuların bir arada eğlenmesini amaçladı. Michael Pereira, Khalide, Necar Barazite, Azubuike, Dening ve kaleci Fabian Farnolle’nin sık sık birlikte olması, geçen sezondan takımda kalan Ertaç, Sadık, Azubuike gibi isimlerin yeni oyuncularla ortak bağ kurması Sağlam’ın uyum sürecini kısaltması adına işini kolaylaştırdı. 

Mehmet Türel


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