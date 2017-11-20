Sağlığa kişi başına bin 524 TL harcandı

Medya takibinin önemli kuruluşlarından Ajans Press, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgiler ışığında medya incelemesi gerçekleştirdi. Ajans Press’in derlediği bilgilere göre Türkiye’de kişi başına sağlık harcaması 2015 yılında bin 345 lira iken bu rakam geçtiğimiz yıl bin 524 lira oldu. Türkiye’de sağlık sektörüne yapılan harcamalar 2016’da, bir önceki yıla göre yüzde 14,5 artarak 104 milyar 568 milyon liradan 119 milyar 756 milyon liraya ulaştı. Toplam sağlık harcamalarının gayri safi yurtiçi hasılaya(GSHY) oranı ise yüzde 4,6 olarak hesaplanırken devletin genel sağlık harcamalarında bu oran yüzde 3,6 olarak hesaplandı.

Dünyada 20, Türkiye’de 5 dakika

PRNet’in medyada gerçekleştirdiği incelemeye göre sağlık sektörüyle ve sağlık harcamalarıyla alakalı yıl boyunca 619 bin haberin medyada yer aldığı belirlendi. Medyaya yansıyan sağlık haberlerinde dikkat çekici başlıklar belirlenirken, özellikle son zamanlarda muayene süreleri sağlık haberleri arasında en çok konuşulan başlıklar arasında kendine yer buldu. Dünyada ortalama muayene süresi 20 dakika olurken, Türkiye’deki muayene sürelerinin 5 dakika olması eleştirilerin odak noktasında yer aldı. Sağlık haberleri altında en çok yansıması olan bir diğer başlık ise hastanelerde randevu bulma süreçlerinin ortalama bir aya kadar uzaması ve özel hastanelerin belirlediği katkı paylarının çok yüksek rakamlara ulaşması oldu.

