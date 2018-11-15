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Sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi

Sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi
Sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi

Sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda görüşüldü ve kabul edildi. Kanun, tütün ürünlerinin reklamlarıyla ve ruhsatlı olmayan veya ruhsatlı olup piyasada bulunmayan ilaçlarla ilgili düzenleme getiriyor. Kanuna aykırı şekilde embriyo ve üreme hücresi bağışlayan, aşılayan, bulunduran, kullanan, saklayan ve nakledenlerle bunların alım ve satımını yapanlar, alım ve satımına aracılık edenler veya komisyonculuğunu yapanlar veya bu fiilleri özendiren, bunlara yönlendiren, bunlara yönelik ilan, reklam veren, yayınlayan kişiler hakkında, fiil daha ağır cezayı gerektiren bir suç teşkil etmediği takdirde 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve bin günden 2 bin güne kadar adli para cezası uygulanacak. Bakanlıktan izin almadan organ nakli ve üremeye yardımcı tedavi merkezi açılamayacak. 

Terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu için kamu görevinden çıkarılan ve güvenlik soruşturması sonucunda kamu görevine alınmayan devlet hizmeti yükümlüsü doktorlar, çıkarma veya göreve alınmama kararının verildiği tarihten itibaren 450 gün sonunda mesleklerini icra edebilecek.

Ahmet Umur Öztürk 

 

 

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