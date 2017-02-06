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“Sağlık alanında kendi ülkemiz ile değil dünya ile yarışacağız”

Girne Amerikan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Zeki Avcı; GAÜ’nün sağlık alanında yapacağı bütünlüklü yatırımların hizmete alınmasıyla beraber, sağlık alanındaki halihazırda elde edilmiş gelişkinlik düzeyi ile değil, dünya standartları ile yarışılacağını söyledi.

“Sağlık alanında kendi ülkemiz ile değil dünya ile yarışacağız”

06 Şubat 2017 09:49

GAÜ Medya Birimi aracılığıyla, Üniversite’nin kurumsal tüm iletişim portallarında yayınlanmak üzere sorulara yanıtlar veren Yrd. Doç. Dr. Avcı, “Eğitim kalitesi, en öncelik verdiğimiz nokta, eğitim kalitesinin üst düzeyde gelmiş bulunduğu dünya standartlarının değişen formlarına göre daimi güncellenmesi, mezun olan öğrencilerimizin için uygun iş ortamına girebilmeleri, girdikleri zaman da zorluk çekmeden işlerini yapabilmeleri, çok dikkat ettiğimiz noktalardan bazıları. GAÜ'nün geçtiğimiz yıllardan itibaren başlayan sağlık söylemi, artık kamuoyunun bilgisindedir. Sağlık, aslında, ülkemizin ve dünyanın daimi bir sorunudur. GAÜ'nün sağlığa biçtiği vizyon ise, uzun vadeli sağlam bir yatırımlar bütünlüğüdür.” dedi.

Kuzey Kıbrıs’ta, temel sağlık hizmetleri yapılanmalarının, kamusal ve özel sektör olarak yıllardır Lefkoşa’ya endekslendiğini bir kez daha hatırlatan Avcı¸”Sağlık yatırımlarının genellikle Lefkoşa'ya yapıldığını görüyoruz. GAÜ Hastanesi projemizin, bu anlamda bütün ülkeye hitap etmesi amaçlanıyor, bir plan doğrultusunda da “Smart Health” akıllı dispanser birimimizi, öncü olarak hizmete almış bulunuyoruz. Girne bölge halkı ve yaşamı açısından her şey olumlu değişecek, bir turizm kentinde sağlık hizmetlerinin de mükemmel düzeyde olması gerekir, başka bir alternatifiniz de yoktur. Sağlık alanında, sadece kendi ülkemizle değil, asıl Dünya ile yarışacağız.” şeklinde konuştu.
 

Etiketler: girne amerikan üniversitesi; sağlık; GAÜ;


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