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Sağlık Bakanı Ahmet Demircan Şanlıurfa’da

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, bazı hastanelerde inceleme yapmak üzere Şanlıurfa’ya geldi.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan Şanlıurfada

22 Ekim 2017 18:14

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, 2016 yılında açılan Eğitim ve Araştırma Hastanesine taşındıkları için boş kalan hastane binalarını incelemek için Şanlıurfa’ya geldi. Akşam saatlerinde helikopterle 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına inen Bakan Demircan, taşındıktan sonra boş kalan Kadın Hastalıkları ve Doğun Hastanesi binası, semt polikliniği olarak hizmet veren Çocuk Hastanesi binası ve yapımı devam eden şehir hastanesi inşaatını inceleyip kentte hizmet veren bazı hastaneleri gezeceği belirtildi.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’a, incelemelerinde başka programlar için Şanlıurfa’da bulunan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın da eşlik edeceği öğrenildi. 

Etiketler: Ahmet Demircan, şanlıurfa

 

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