Diğer
Kategoriler

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’dan Deniz Baykal’ın durumuna ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin, "Tomografi bulguları beyin ödeminin gerilediğini gösteriyor. Ağrılı uyarımlara cevap alınıyor. Bu aşamada geriye gidiş yok, olumlu istikamette gelişmeler var" dedi.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircandan Deniz Baykalın durumuna ilişkin açıklama

24 Ekim 2017 12:21

Bakan Demircan, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın sağlık durumuyla ilgili son bilgileri gazetecilerle paylaştı. Demircan, Baykal'ın beyin faaliyetlerini düşürmek için uyutulmaya devam edildiğini söyleyerek, "Spontan solunumu var. Spontan solunum desteklemesi devam ediyor. Tomografi bulguları beyin ödeminin gerilediğini gösteriyor. Ağrılı uyarımlara cevap alınıyor. Bu aşamada geriye gidiş yok, olumlu istikamette gelişmeler var" ifadelerini kaydetti.

Baykal’ın yanlış tedavi uygulandığına ilişkin iddialara yönelik Demircan, "Türkiye’de en yetkin hekimlerin tedavisi altında. Baştan itibaren hekimlerimiz yeterli, yetkin hekimler. Hekimlerin koymuş olduğu endikasyonu, yapmış olduğu tedaviyi hekim camiası değerlendirebilir" ifadelerini kullandı.

Ahmet Umur Öztürk

 

Etiketler: Deniz Baykal, deniz baykal sağlık durumu

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç