Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’dan Deniz Baykal’ın durumuna ilişkin açıklama

Bakan Demircan, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın sağlık durumuyla ilgili son bilgileri gazetecilerle paylaştı. Demircan, Baykal'ın beyin faaliyetlerini düşürmek için uyutulmaya devam edildiğini söyleyerek, "Spontan solunumu var. Spontan solunum desteklemesi devam ediyor. Tomografi bulguları beyin ödeminin gerilediğini gösteriyor. Ağrılı uyarımlara cevap alınıyor. Bu aşamada geriye gidiş yok, olumlu istikamette gelişmeler var" ifadelerini kaydetti.

Baykal’ın yanlış tedavi uygulandığına ilişkin iddialara yönelik Demircan, "Türkiye’de en yetkin hekimlerin tedavisi altında. Baştan itibaren hekimlerimiz yeterli, yetkin hekimler. Hekimlerin koymuş olduğu endikasyonu, yapmış olduğu tedaviyi hekim camiası değerlendirebilir" ifadelerini kullandı.

Ahmet Umur Öztürk



