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Sağlık Bakanı Akdağ maden işçisinin taziyesine gitti

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 16 işçinin göçük altında kaldığı maden sahasında incelemelerde bulunmak üzere geldiği Siirt’te taziye evine gitti, ardından Siirt Devlet Hastanesi’nde incelemelerde bulundu.

Sağlık Bakanı Akdağ maden işçisinin taziyesine gitti

21 Kasım 2016 15:50

Sabah erken saatlerinde beraberinde il yetkilileriyle maden ocağında meydana gelen göçük sahasına giden Bakan Akdağ, yapılan incelemelerin ardından, enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Sedat Bulut’un taziyesinin kurulduğu Yeni Mahalle Camii’ndeki taziye evine gitti. Sedat Bulut’un ailesine baş sağlığı dileyen Bakan Akdağ, daha sonra incelemelerde bulunmak üzere Siirt Devlet Hastanesi’ne geçti.

Özürlü vatandaş Bakan Akdağ’a sarıldı
Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ı Siirt Devlet Hastanesi önünde yetkililer karşıladı. Daha sonra adı İbrahim olan engelli bir genç, Bakan Akdağ’ın yanına gelerek kendisiyle fotoğraf çektirmek istediğini söyledi. Özürlü genç, daha sonra bakana sarılarak yanaklarından öptü.

Bakan Akdağ, danışmaya bir not bıraktı
Bakan Akdağ, daha sonra hastane danışma servisinde bekleyen bir görevliden bilgi aldıktan sonra cebinden çıkardığı bir kağıda "Size Hizmet için Buradayız" yazdıktan sonra hastane başhekimine bu yazının buraya asılması talimatını verdi. Daha sonra danışma masası üzerinde yer alan ’Danışma’ yazılı levhanın biraz daha aşağıya kaydırılması talimatında bulunan Bakan Akdağ, otomosyon servisinde sıra bekleyen bir hastanın talebiyle karşılaştı. Bakan Akdağ, bir vatandaşın, "Ultrasyon sırası için 2 gün, gün verdiler" sitemi karşısında, "İki gün normaldir, İngiltere’de olsaydı sana 3 ay gün vereceklerdi" ifadelerini kullandı.

Bakan Akdağ hastane ziyaretinin ardından AK Parti Siirt İl Başkanlığı’nı ziyaret ettikten sonra Siirt’ten ayrılacak.

Etiketler: Sağlık Bakanı Recep Akdağ


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